Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 31.08.2022, 20:06

ВСУ отбили все наступления россиян.

Украинские военные отбили попытки наступления россиян на Харьковском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. При этом оккупанты продолжают вести воздушную разведку беспилотниками.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях значительных изменений нет. Россияне обстреливали из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Гай и Блешня Черниговской области и Дмитровка и Кондратовка Сумской области. Продолжают вести воздушную разведку приграничных районов беспилотниками.

На Харьковском направлении оккупанты обстреливали из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дуванка, Сосновка, Русская Лозовая, Черкасские Тишки, Циркуны, Старый Салтов, Шестаково, Норцовка и Гусаровка. Поддерживают высокую интенсивность ведения разведки дронами. Нанесли авиационные удары по району Русских Тишков. Совершили неудачную попытку наступления в направлении Прудянки.

На Славянском направлении под обстрелы попали позиции украинских войск в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Дибровное. Авиационного удара нанесен возле Вернополья. Захватчики пытаются улучшить логистическое обеспечение своих войск.

На Краматорском направлении россияне вели обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии неподалеку Веселого, Богородичного, Закетного, Григоровки и Спорного. Нанесли авиационные удары по районам населенных пунктов Спорное, Ивано-Дарьевка.

На Бахмутском направлении враг обстрелял объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах Бахмута, Соледара, Зайцевого и Кодеми.

Украинские защитники отбили попытки наступления россиян в направлениях населенных пунктов Веселая Долина, Бахмут, Зайцево, Майорськ и Кодема.

На Авдеевском направлении оккупанты вели обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Авдеевки, Опросного, Уманского, Первомайского и Старомихайловки. Совершили неудачную попытку наступления в направлениях населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Красногоровка и Марьинка, понесли потери и отошли.

На Новопавловском направлении враг обстреливал позиций украинских сил в районах населенных пунктов Новомихайловка, Пречистовка и Великая Новоселка. Попытался улучшить тактическое положение в районе Победы, успеха не достиг.

На Запорожском направлении захватчики обстреливали районы населенных пунктов Бурлацкое, Каменское, Новополь, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Времевка, Новоивановка и Малая Токмачка. Задействовали авиацию для ударов возле Красного, Дорожнянки и Новоселки.

На Южнобугском направлении россияне сосредотачивают основные усилия на удержании занимаемых позиций. Принимают меры по восполнению потерь и восстановления логистического обеспечения группировки войск. Осуществляли обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Александровка, Лупарево, Красный Яр, Киселевка, Апрельское, Большое Артакове, Шевченково, Николаев, Белая Криница, Посад-Покровское, Ольгино, Добрянка и Топольного. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Андреевка, Ольгино и Плотницкое. Значительное внимание оккупанты уделяют воздушной разведке беспилотниками.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельное группировки захватчиков основные усилия концентрирует на поддержании благоприятного оперативного режима и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

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