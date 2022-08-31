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США готовят очередной пакет военной помощи Украине

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  • 31.08.2022, 20:17
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США готовят очередной пакет военной помощи Украине

Об этом заявил официальный представитель Белого дома по национальной безопасности.

Соединенные Штаты Америки готовят очередной пакет военной помощи для Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Об этом заявил в среду официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

«В ближайшие дни будут объявления о будущей военной помощи», — заявил чиновник на брифинге.

Деталей о содержании помощи пока что нет.

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