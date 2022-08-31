США готовят очередной пакет военной помощи Украине

США готовят очередной пакет военной помощи Украине4
- 31.08.2022, 20:17
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Об этом заявил официальный представитель Белого дома по национальной безопасности.
Соединенные Штаты Америки готовят очередной пакет военной помощи для Украины.
Об этом сообщает Reuters.
Об этом заявил в среду официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.
«В ближайшие дни будут объявления о будущей военной помощи», — заявил чиновник на брифинге.
Деталей о содержании помощи пока что нет.