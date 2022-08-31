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Для белорусских дальнобойщиков приготовили «сюрприз»

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  • 31.08.2022, 20:24
  • 9,540
Для белорусских дальнобойщиков приготовили «сюрприз»

В Беларуси меняется программа подготовки водителей-международников.

В Беларуси предлагаются новации в дополнительные программы подготовки водителей-международников, сообщили в телеграм-канале Министерства транспорта и коммуникаций.

В частности, предлагается утвердить специальные единые программы подготовки дальнобойщиков в Беларуси. Так, в программах подготовки водителей-международников хотят существенно изменить содержание предметов по устройству и эксплуатации автомобилей категории С и СЕ.

— Кроме того, появится новый предмет - «Организация и выполнение международных автомобильных перевозок грузов», — прокомментировали в Минтрансе.

Кроме того, в Беларуси хотят утвердить также две программы переподготовки водителей категории D на право управления механическими транспортными средствами первой категории — чтобы появилась возможность переподготовки водителей автобусов на управление троллейбусами и наоборот.

— Эти программы переподготовки водителей категории D в Беларуси разработаны впервые, — заметили в пресс-службе.

Новации в дополнительные программы подготовки водителей-международников в Беларуси вынесены на общественное обсуждение на Правовом форуме с 31 августа по 9 сентября.

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