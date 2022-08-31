В Украине готовили переворот

В Украине готовили переворот6
- 31.08.2022, 20:40
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Организаторы сотрудничали с Сурковым и Медведчуком.
Перед судом предстанут организаторы силового переворота, который готовили российские спецслужбы.
Об этом сообщает СБУ.
«Следователи СБУ передали в суд обвинительный акт на двух общественно-политических деятелей, которых контрразведка разоблачила в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году», — говорится в сообщении.
Злоумышленники действовали, координируясь с россиянами и отдельными членами ОО «Украинский выбор». Среди прочего, в 2019 году они имели связь с приемной тогдашнего помощника российского президента Владислава Суркова.
По информации следователей СБУ, в период аннексии Крыма и военного вторжения РФ в Донецкую и Луганскую области фигуранты тесно сотрудничали с политическими структурами Виктора Медведчука, обсуждая планы создания союзного государства России, Беларуси и Украины.
Однако ожидаемого финансирования со стороны Медведчука не было, поэтому они начали действовать обособленно. Обеспечить их средствами пообещал представитель РФ, имеющий связи в российских спецслужбах и правительстве.
«Для силового свержения власти фигуранты разработали план проведения «Национального собрания», которое должно было собраться в Киеве и объявить об отстранении президента, роспуске Верховной рады и правительства», — говорят в СБУ.
Смета этого мероприятия достигала 9,7 миллиона гривен, который включал:
аренду помещений штабов и залов в столице и регионах;
расходы на 380 человек «делегатов» и их сопровождение;
оплату охранных и силовых мероприятий с участием 1356 граждан;
расходы на офисную технику, телефоны, транспорт, связь, сервер;
гонорары за услуги СМИ.
Чтобы обеспечить силовую часть переворота, один из фигурантов приступил к вербовке лиц с опытом военной службы. Соучастник мятежников, разоблаченный СБУ на попытке вербовки «силовиков», и давший показания на основных фигурантов, уже осужден.
К моменту начала полномасштабного вторжения злоумышленники так и не получили полного объема обещанного финансирования. Вероятной причиной является хищение средств, выделенных на взрывную деятельность в Украине, с которым связан ряд громких отставок в российском правительстве и силовых структурах.
В то время, когда боевые действия шли под Киевом, мятежники изменили план переворота на создание «народных республик» в западных областях. Это произошло из-за уверенности в быстрой оккупации восточной, северной и южной части Украины.
В момент вторжения злоумышленники так и не получили полного объема обещанного финансирования.
Они обвиняются в сговоре о совершении действий с целью насильственного изменения конституционного строя и захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 УКУ).
Следственные действия продолжаются.