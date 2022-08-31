В Беларуси ИП и самозанятые не cмогут получать накопительную пенсию 9 31.08.2022, 20:48

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Также ее не смогут получать инвалиды I и II группы.

О накопительных пенсиях и новой госпрограмме о добровольном страховании ресурсу 1prof.by рассказала Анжела Заборонок, начальник управления организации продаж государственного предприятия «Стравита».

Напомним, что с 1 октября в Беларуси вводится добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии. А осуществлять страхование накопительных пенсий будет государственное предприятие «Стравита». Программа рассчитана на государственное софинансирование накоплений пенсионеров, так как часть взносов на накопительную пенсию будут оплачивать из бюджета.

Однако представитель «Стравиты» уточнила, что есть категории белорусов, которые не могут рассчитывать на данную программу.

— Программой не смогут воспользоваться индивидуальные предприниматели и самозанятые, а также инвалиды I и II группы, — заметила Анжела Заборонок.

А кто в Беларуси может участвовать в программе добровольного страхования и получать дополнительную накопительную пенсию?

Во-первых, необходимо где-то официально работать. То есть, основное требование, предъявляемое к гражданам, чтобы шла обязательная уплата за них страховых взносов на пенсионное страхование в ФСЗН.

Во-вторых, важен возраст. До пенсии на дату заключения договора участнику программы должно оставаться 3 и более трех лет.

Таким образом, на накопительные пенсии в Беларуси могут рассчитывать работающие белорусы, а также иностранцы, имеющие в стране трудовые или иные гражданско-правовые отношения.

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