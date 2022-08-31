Россияне вывели из банков рекордный в истории объем валюты 31.08.2022, 21:01

2,738

Российские граждане спешат спасти остатки своих накоплений.

В то время как над Россией опускается «валютный» железный занавес и все больше банков теряют возможность проводить операции в долларах и евро, российские граждане спешат спасти остатки своих накоплений, эвакуируя деньги из «токсичных» кредитных организаций, пишет The Moscow Times.

За январь-июль объем валюты, который физлица хранят на банковских счетах в России, сократился максимально за всю историю наблюдений - на 22,5 млрд долларов, следует из статистики ЦБ РФ.

Розничные клиенты, которые встретили войну, имея в банках практически рекордный объем валюты, вывели каждый четвертый доллар, установив рекорд по оттоку как в абсолютном, так и в относительном выражении.

В результате общий объем валютных счетов и вкладов граждан с 96,1 млрд долларов сократился до 73,6 млрд, что стало минимумом за 10 лет. Доля валюты в банковских сбережениях населения опустилась до исторического минимума - 11,5% (по данным ЦБ РФ на июнь).

Три четверти суммы ушло из банковской системы во время паники конца февраля и начала марта, остановить которую ЦБ удалось лишь жесткими ограничениям на снятие наличных и вывод средств за рубеж.

Но «оттепель» в валютном регулировании с разрешением переводить за границу до 1 млн долларов в месяц породила новую волну оттока.

«В попытке избежать возросших рисков и санкций российские домохозяйства сосредоточились на накоплении сбережений за границей», - пишут аналитики БКС.

По их оценке, за первое полугодие россияне вывели за границу 14 млрд долларов. При этом только в июне отток достиг 5 млрд долларов, хотя до войны не превышал 1 млрд в месяц.

«Одним из основных направлений денежных переводов из России стали страны СНГ», - отмечают в БКС. Потоки в направлении Казахстана выросли на 793%, в Грузию - на 735%, в Азербайджан - на 667%, в Армению - на 530%, в Узбекистан - на 423%.

Во второй половине года россияне могут вывести за рубеж еще 54 млрд долларов - сейчас физлица обеспечивают 60% чистого оттока частного капитала, и эта тенденция скорее всего сохранится, если ограничения со стороны властей останутся ослабленными, прогнозируют в БКС.

«Одним из основных направлений денежных переводов из России стали страны СНГ», - отмечают в БКС. Потоки в направлении Казахстана выросли на 793%, в Грузию - на 735%, в Азербайджан - на 667%, в Армению - на 530%, в Узбекистан - на 423%.

Во второй половине года россияне могут вывести за рубеж еще 54 млрд долларов - сейчас физлица обеспечивают 60% чистого оттока частного капитала, и эта тенденция скорее всего сохранится, если ограничения со стороны властей останутся ослабленными, прогнозируют в БКС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».