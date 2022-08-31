Белорус выловил толстолобика весом почти в 20 килограммов 31.08.2022, 21:34

Фотофакт.

Рыбалка в будний день принесла удачу жителю Большой Берестовицы на Гродненщине, у границы в Польшей. Утром в среду, 31 августа, Александр Зданович отправился порыбачить на озеро, расположенное в самом райцентре, и вытянул «джекпот», сообщает «Бераставіцкая газета».

Добычей мужчины стал толстолобик весом 19,5 кг.

— Когда тянул рыбу, эмоции, конечно же, зашкаливали. Помогали все, кто находился рядом, и нам таки удалось вытянуть «монстра», — рассказал Александр.

По его словам, когда он принес рыбину домой, дети упросили налить воды в бассейн и выпустить толстолобика туда.

Раньше самым крупным трофеем Александра, который рыбачит все свободное время, был 7-килограммовый карп. Теперешний рекорд, полагает мужчина, побить ему будет трудно.

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