Белорус выловил толстолобика весом почти в 20 килограммов
- 31.08.2022, 21:34
Фотофакт.
Рыбалка в будний день принесла удачу жителю Большой Берестовицы на Гродненщине, у границы в Польшей. Утром в среду, 31 августа, Александр Зданович отправился порыбачить на озеро, расположенное в самом райцентре, и вытянул «джекпот», сообщает «Бераставіцкая газета».
Добычей мужчины стал толстолобик весом 19,5 кг.
— Когда тянул рыбу, эмоции, конечно же, зашкаливали. Помогали все, кто находился рядом, и нам таки удалось вытянуть «монстра», — рассказал Александр.
По его словам, когда он принес рыбину домой, дети упросили налить воды в бассейн и выпустить толстолобика туда.
Раньше самым крупным трофеем Александра, который рыбачит все свободное время, был 7-килограммовый карп. Теперешний рекорд, полагает мужчина, побить ему будет трудно.