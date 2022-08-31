В районе скопления техники РФ под Мелитополем прогремели около десяти взрывов
- 31.08.2022, 21:46
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Часть взрывов слышал весь город.
Вблизи временно оккупированного российскими войсками города Мелитополь Запорожской области в среду, 31 августа, прогремели около десяти взрывов. Об этом сообщил городской глава Иван Федоров в Telegram.
По его словам, в том районе, где произошли взрывы, захватчики размещали боевую технику.
«Сопротивление продолжается: зафиксировано около 10 взрывов к югу от Мелитополя, в сторону Молочного лимана, куда оккупанты свозили свою военную технику», – написал Федоров.
Мэр Мелитополя уточнил, что громкость каждого последующего взрыва увеличивалась. Сначала их слышали только жители южных улиц, а потом весь город.
Сейчас собирается более подробная информация о событии.