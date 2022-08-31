В районе скопления техники РФ под Мелитополем прогремели около десяти взрывов 31.08.2022, 21:46

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иллюстрационное фото

Часть взрывов слышал весь город.

Вблизи временно оккупированного российскими войсками города Мелитополь Запорожской области в среду, 31 августа, прогремели около десяти взрывов. Об этом сообщил городской глава Иван Федоров в Telegram.

По его словам, в том районе, где произошли взрывы, захватчики размещали боевую технику.

«Сопротивление продолжается: зафиксировано около 10 взрывов к югу от Мелитополя, в сторону Молочного лимана, куда оккупанты свозили свою военную технику», – написал Федоров.

Мэр Мелитополя уточнил, что громкость каждого последующего взрыва увеличивалась. Сначала их слышали только жители южных улиц, а потом весь город.

Сейчас собирается более подробная информация о событии.

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