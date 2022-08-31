Минчане купили жилье в столетнем доме у Балтийского моря и показали, какой сделали ремонт 3 31.08.2022, 21:58

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Квартира на берегу Балтики обошлась всего в 6 500 евро.

Минчанин Виталий восемь лет назад осуществил мечту многих — купил недвижимость у моря. Но это история не про дорого-богато — квартира в старом доме на берегу Балтики ему стоила всего 6 500 евро, а бюджетный ремонт он сделал своими руками. Хотя и не все сложилось сразу. Виталий рассказал Realt о своем жилье для отдыха и нюансах покупки.

«Квартиры у моря — от 4 тысяч евро»

Виталий рассказывает, что несколько лет вынашивал идею покупки недвижимости на Балтике.

— Нам с супругой здесь нравится — умеренный климат, не бывает жарко, как на южных морях, чистый воздух. Присматривал варианты в Литве, а потом встретил знакомых, которые купили квартиру в Лиепае, городе в Латвии. Съездили, посмотрели, все понравилось. На тот момент была небольшая сумма, которую можно было вложить в недвижимость. В городе очень красивый центр — можно часами гулять, рассматривать архитектуру. Она там, кстати, примечательная — много зданий в стиле модерн, интересная старая застройка с очень старыми деревянными домами. Все пропитано историей. Ходил и думал, что было бы здорово жить именно в этой части города. Но тогда ничего подходящего не было.

Первую квартиру Виталий купил в старой кирпичной двухэтажке в той части города, которую местные называют Кароста. Это бывший военный городок, военно-морская база сначала российской империи, а потом СССР.

— Стоила она всего 6,5 тысячи евро, — рассказывает он. — Были и дешевле — в панельных домах цены на квартиры начинались от 4 тысяч.

Почему так дешево? Виталий говорит, что цены на недвижимость обвалились из-за того, что латыши массово стали уезжать в другие страны Евросоюза за лучшей жизнью в следствие экономического кризиса в стране. В городе появилось много пустующих квартир, многие из них были выставлены на продажу. Логика такая — зачем платить дорогую коммуналку, если большую часть времени проводишь в другой стране? Это тоже повлияло на стоимость жилья. Много квартир продавали банки — их забирали у задолжавших по кредитам.

— В конце февраля мы купили квартиру, а в апреле я поехал приводить ее в порядок, ремонтировать, — продолжает минчанин. — Жил и ремонтировал, можно сказать, в спартанских условиях. Большую часть работ делал сам, пару раз приезжал с приятелем, он помогал. Материалы покупал хорошие, но не самые дорогие.

Минус этой квартиры — отсутствие центрального отопления. Поэтому Виталий решил установить камин — в доме сохранились дымоходы в спальне и на кухне. Наиболее удобно было устанавливать его в жилой комнате.

Виталий купил чугунный камин, пригласил трубочиста, чтобы он прочистил дымоход, так как им давно не пользовались.

— Эта профессия в Латвии успешно существует до сих пор, она распространенная, — рассказывает он. — Часто трубочисты ходят в фирменной одежде с блестящими пуговицами. Существует даже поверие, что если подержаться за эту пуговицу, то можно загадать желание.

Когда стали чистить трубу, то стало понятно, что на уровне второго этажа дымоход заложен кирпичом. Соответственно, нужно было решать вопрос с владелицей квартиры этажом выше — из ее комнаты разобрать часть стены, чтобы восстановить проходимость дымохода. Однако Виталию с соседкой договориться не удалось, никакие обещания все восстановить как и было, на нее не действовали. В итоге все закончилось скандалом.

Столетний дом в центре

Но все, что не делается, делается к лучшему, история на этом не закончилась.

— По большому счету, в квартире можно было жить, что мы и делали, — говорит Виталий. — Но конфликт с соседкой напрягал, конечно. И тут помог счастливый случай. Наша знакомая риэлтер рассказала, что один местный парень вкладывает деньги в недвижимость в центре — покупает пустующие дома под реконструкцию и продает в них квартиры. Цены тогда начали расти, квартиры в центре уже стоили от 14 тысяч евро. Таких денег у нас не было, но мы решили все равно съездить посмотреть. Тогда как раз закончили реконструкцию старинного дома, в продаже была последняя квартира-студия на 45 «квадратов».

Супруги мечтали о таком варианте — тихий зеленый центр, рядом центральный пляж, знаменитый лиепайский парк. Виталий познакомился с домовладельцем и они между собой заключили «сделку века».

— Договорились так — он забирает мою квартиру в Каросте и продает, а я получаю эту в центре, но без ремонта. Сделка была выгодна мне со всех сторон и я поверил, что чудеса случаются. Я даже спросил у него — зачем тебе это надо? Он тогда ответил, что ему важно, чтобы в его доме жили нормальные соседи. Прошло немного времени, и мне позвонили из Латвии, пригласили подписывать документы — мою квартиру продали, можно оформлять новую в собственность.

Дом 1917 года постройки. Он частично построен из дерева, только один торец кирпичный. Он одноподъездный, в три этажа. Дом стоял заброшенным лет 30, с заколоченными окнами, неприглядный, с протекающей крышей. Теперь выглядит вполне бодро — утеплили стены, фасад обшили новой доской.

— О том, что он сильно старше, чем сейчас кажется, понимаешь, когда попадаешь в подъезд — здесь на виду оставили деревянные стены и столетнюю лестницу с перилами.

В новой квартире были черновые полы из ОSB, стены из гипсокартона, покрашенные потолки и система центрального отопления с современными радиаторами.

— В июле 2018 года мы всей семьей заехали на 2 месяца, — рассказывает Виталий. — Тогда для жизни уже почти все было — унитаз, душ, кое-какая мебель. Параллельно с отдыхом продолжал ремонт — купил плитку, ламинат, сделал электрику, поклеил обои. Со старой квартиры я забрал камин. В этот раз его установка прошла без проблем, все что нужно согласовал домовладелец. В доме сохранились дымоходы, в них вставили современные металлические трубы и все, пользуемся камином. Осенью и зимой это важная и функциональная часть интерьера — квартира-студия прогревается буквально за 30−40 минут. А еще это особая атмосфера — зимой придешь после прогулки у моря, затопишь камин и можно долго залипать с кофе у огня.

— Что касается моей коммуналки, то она не будет показательной, так как зимой мы здесь не живем и отопление включено на минимум, — рассказывает Виталий. — В зимний месяц получалось примерно 20 евро за отопление. Но эта цифра сейчас не актуальная — тарифы в этот отопительный период серьезно вырастут. Подорожало уже и электричество. Плюс ежемесячная плата в 20 евро на общедомовые расходы.

Какой смысл покупать недорогую недвижимость за рубежом, оплачивать ежемесячно счета? Виталий говорит, что годовое содержание становится по цене дешевле, чем слетать на две недели с семьей на отдых. Бонус в том, что можно провести пару месяцев у моря, приехать сюда на машине в любое время. Можно сдавать квартиру, но этот вариант Виталию не подходит, потому что трудно будет решать удаленно какие-то проблемы.

— Знакомые сдавали свою квартиру, теперь жалеют — конец ремонту, испорченная мебель, бытовая техника.

Два с половиной год квартира пустовала из-за пандемии, владельцы не могли выехать за границу. В этом году все удачно сложилось, хотя Виталий признается, что были опасения, что могут быть проблемы на бытовом уровне из-за событий в Украине, но все хорошо, никакого негатива он не заметил.

— Когда мы приехали в Лиепаю в первый раз, то она была полупустая — мало людей, машин, — делится он своими наблюдениями. — Больше двух лет мы не были в Латвии и сейчас видим, что здесь многое изменилось — что-то строится, много реновированных зданий, открылись новые производства, люди стали возвращаться. Разница чувствуется. И стала расти стоимость квартир — цены выросли в разы. Сейчас бы при таких ценах я не стал бы вкладываться в латвийскую недвижимость.

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