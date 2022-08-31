Дуда назвал «Солидарность» фундаментом возродившейся Польши 1 31.08.2022, 22:08

Летом 1980 года поляки массово вышли на акции протеста, чтобы отстаивать свои права и свободы.

В специальном послании по случаю 42-й годовщины подписания соглашений между представителями бастующих рабочих коллективов и коммунистической властью, что положило начало всепольскому движению «Солидарности», президент Польши Анджей Дуда отметил, что летом 1980 года поляки массово вышли на акции протеста, чтобы отстаивать свои права и свободы, передает «Радио Польша».

«Летом 1980 года поляки восстали, чтобы защитить свои права и свободы. Рабочие из Люблина, Щецина, Гданьска, Ястшембия, Домбровы-Гурничей и многих других городов с необыкновенной смелостью и решимостью предприняли массовые акции протеста. Бастовавшие на тысячах заводов и предприятий во всей Польше не дали себя коммунистической власти запугать, обмануть и разделить. Они бастовали, потому что осознавали свою силу – исходящую из единства и взаимной поддержки, из веры в правоту своего дела, а также, черпая силу, из тысячелетней польской истории и культуры», - написал в послании по случаю годовщины событий лета 1980 года, положившим начало «Содидарности», президент Польши. Глава государства также отметил, что «Солидарность» является это источником нашей внутренней силы, благодаря которой, как и много раз в прошлом, мы справляемся с любыми трудностями и реализуем каждое общее намерение.

Центральные торжества, приуроченные к 42-й годовщине рабочих протестов и «Солидарности» с участием участников этих исторических событий и премьера Матеуша Моравецкого прошли в среду в Гданьске.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».