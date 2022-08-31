Чиновников Минэкономики Германии подозревают в шпионаже на Россию 3 31.08.2022, 22:16

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Чиновники работают в структуре ведомства, отвечающей за формирование энергетической политики.

Двух высокопоставленных чиновников федерального министерства экономики Германии подозревают в шпионаже в пользу России, сообщило в среду, 31 августа, издание Die Zeit. Эти чиновники работают в структуре ведомства, отвечающей за формирование энергетической политики правительства ФРГ. Эти подозрения изучает Федеральное ведомство по защите конституции (BfV), передает DW.

По данным Die Zeit, этот случай был передан в ведомство по защите конституции после того, как в министерстве возникли подозрения в отношении двух сотрудников. Они выделялись тем, что в проектах документов по газовой и энергетической политике выражали явную пророссийскую позицию. BfV изучило биографии обоих чиновников и обратило внимание на некоторые «особенности», сообщила газета со ссылкой на неназванные источники в Берлине. В одном из случаев речь шла о стажировке в России.

Как сообщило издание, ведомство по защите конституции изучило также поездки обоих чиновников и проверило, были ли это командировки, или же имели место «подозрительные отклонения от маршрута». Были изучены также их личные отношения и дружеские контакты с россиянами. Как пишет Die Zeit, доказательств шпионажа не найдено, а лишь установлена «эмоциональная близость к России» обоих чиновников.

В Минэкономики отказались комментировать сообщения в СМИ. Однако, по словам официального представителя, министерство тесно сотрудничает с BfV с первых дней правления новой коалиции во главе с канцлером Олафом Шольцем. «Мы всегда отслеживаем всю информацию, связанную с безопасностью, в тесном сотрудничестве с BfV и немедленно предпринимаем все необходимые шаги», — сказала она. Новое руководство «полностью изменило» прежнюю дружественную России политику Минэкономики, подчеркнула официальный представитель ведомства.

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