Президент Узбекистана обвинил власти СССР в уничтожении узбекской нации 3 31.08.2022, 22:28

4,190

Шавкат Мирзиеев

Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что такие болезненные события никогда не могут быть забыты.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что советский режим виновен в уничтожении узбекской нации с целью подавления ее стремления к свободе. Такое мнение он высказал 31 августа во время посещения комплекса памяти жертв репрессий «Шахидлар хотираси» в Ташкенте, сообщает его пресс-служба.

«100 тыс. наших соотечественников были репрессированы, 13 тыс. — беспощадно расстреляны. Почему? Потому что они были нашими величайшими героями, достоянием нации. Знали по два-три языка. У режима было понимание, что они способны освободить нашу Родину, привести ее к процветанию», — сказал Мирзиеев.

Он сказал, что этот период истории еще до конца не изучен и исследования по выявлению жертв репрессий и восстановлению памяти должны быть продолжены. По словам Мирзиеева, он поручил найти документы, касающиеся судеб репрессированных людей и выделить на эти цели «столько средств, сколько потребуется».

Мирзиеев отметил, что преследования коснулись не только джадидов (участникам движения в исламе, выступавших за обновление ислама, распространение образования, парламентаризм, а также избирательные права для женщин и территориальную автономию Туркестана, многие из которых были расстреляны в 30-ые годы прошлого века - Прим. ред.), но и фигурантов «хлопкового дела» (серии дел об экономических и коррупционных преступлениях в Узбекистане, расследованием которых занимались в СССР в 1970—1980-х годах).

Мирзиеев подчеркнул, что такие болезненные события никогда не могут быть забыты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».