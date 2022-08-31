Штайнмайер раскритиковал РПЦ за поддержку войны против Украины 3 31.08.2022, 22:46

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Франк-Вальтер Штайнмайер

Путь, которым сейчас движется РПЦ, он назвал «кощунственным неверным».

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал РПЦ за поддержку войны России против Украины.

Об этом сообщает DW.

Это он заявил в своей речи на ассамблее Всемирного совета церквей, которая проходит в немецком Карлсруэ.

«Ее руководство распространяет пропаганду, которая «произвольно заявляет о Божьей воле ради имперских мечтаний о правлении диктатуры», — сказал Штайнмайер.

Президент напомнил, что в Украине произошло большое количество военных преступлений в отношении религиозных объектов в Украине, а также разрушено много других гражданских зданий. Поэтому путь, которым сейчас движется РПЦ, он назвал «кощунственным неверным».

«Ни один христианин, который еще имеет веру, разум и чувства, не сможет рассмотреть в этом волю Божию», — добавил В итоге Штайнмайер.

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