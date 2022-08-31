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ВСУ освобождают населенные пункты в Херсонской области

  • 31.08.2022, 23:12
  • 1,098
ВСУ освобождают населенные пункты в Херсонской области

Видеофакт.

Вооруженные Силы Украины освобождают оккупированные россиянами населенные пункты в Херсонской области, где 29 августа была прорвана первая линия обороны ВС РФ и начато контрнаступление по многим направлениям.

Соответствующие видео в соцсетях выложил украинский волонтер Юрий Мисягин.

Вместе с украинскими военнослужащими отпор агрессору дают и бойцы Интернационального легиона, сообщил волонтер, добавив видео оккупантов, которые превратились в Украине в «груз 200».

«Теперь у них длинный путь домой, в далекую Бурятию, в черном пакете», подписал видео Мисягин.

Осторожно, ненормативная лексика! Видео 18+

Также волонтер показал, как работает в Херсонской области американская реактивная система залпового огня MLRS M270 и украинская авиация.

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