ВСУ освобождают населенные пункты в Херсонской области 31.08.2022, 23:12

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Видеофакт.

Вооруженные Силы Украины освобождают оккупированные россиянами населенные пункты в Херсонской области, где 29 августа была прорвана первая линия обороны ВС РФ и начато контрнаступление по многим направлениям.

Соответствующие видео в соцсетях выложил украинский волонтер Юрий Мисягин.

Вместе с украинскими военнослужащими отпор агрессору дают и бойцы Интернационального легиона, сообщил волонтер, добавив видео оккупантов, которые превратились в Украине в «груз 200».

«Теперь у них длинный путь домой, в далекую Бурятию, в черном пакете», подписал видео Мисягин.

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Также волонтер показал, как работает в Херсонской области американская реактивная система залпового огня MLRS M270 и украинская авиация.

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