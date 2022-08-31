Украина применяет тактику «тысячи порезов» в войне с Россией 31.08.2022, 23:24

Что это значит.

Украинские защитники уничтожают тыловое обеспечение российских войск, чтобы заставить их передвигать свои резервы по всей линии фронта, 1300 километрах.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Он отметил, что украинские военные ведут наступление не только на юге, а по всей линии фронта. Так, контрнаступление осуществляется на Мелитопольском, Харьковском направлениях, а также идет активная оборона на Донецко-Луганском направлении.

По его словам, на юге просто увеличилось количество потенциально высокоточных обстрелов логистическо-тыловой инфраструктуры российской армии.

Подоляк подчеркнул, что украинские бойцы активно задействуют HIMARS и другие системы MLRS для того, чтобы разрушать тыловое обеспечение оккупантов — склады, топливные базы, оперативно-тактические штабы, и постепенно оттеснять захватчиков с территории Украины.

«Для чего мы задействуем эту тактику «тысячи порезов» для российской армии? Чтобы они панически передвигали свои резервы по всей линии фронта, по всем 1300 километрах», — сказал он.

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