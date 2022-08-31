Юрий Кендыш: Уровень футбола в Беларуси сейчас примерно такой же, какой был в Латвии 8-9 лет назад

Юрий Кендыш: Уровень футбола в Беларуси сейчас примерно такой же, какой был в Латвии 8-9 лет назад2
- 31.08.2022, 23:44
Уровень чемпионата упал ниже некуда.
Беларусский полузащитник «Риги» Юрий Кендыш поделился мнением об уровне чемпионата Беларуси, передает «Трибуна».
«Уровень клубного футбола в Беларуси сейчас примерно такой же, какой был в Латвии 8-9 лет назад. Когда-то мы с БАТЭ играли против латвийских команд. Вот сейчас в Беларуси то же самое.
В беларусском футболе сокращаются бюджеты, играют дети. Все говорят, что уровень чемпионата упал ниже некуда», – считает Кендыш.