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Юрий Кендыш: Уровень футбола в Беларуси сейчас примерно такой же, какой был в Латвии 8-9 лет назад

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  • 31.08.2022, 23:44
Юрий Кендыш: Уровень футбола в Беларуси сейчас примерно такой же, какой был в Латвии 8-9 лет назад
Юрий Кендыш
Фото: fcshakhter.by

Уровень чемпионата упал ниже некуда.

Беларусский полузащитник «Риги» Юрий Кендыш поделился мнением об уровне чемпионата Беларуси, передает «Трибуна».

«Уровень клубного футбола в Беларуси сейчас примерно такой же, какой был в Латвии 8-9 лет назад. Когда-то мы с БАТЭ играли против латвийских команд. Вот сейчас в Беларуси то же самое.

В беларусском футболе сокращаются бюджеты, играют дети. Все говорят, что уровень чемпионата упал ниже некуда», – считает Кендыш.

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