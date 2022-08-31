Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего
- 31.08.2022, 23:54
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Что обсудили.
Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, во время которой военные докладывали ему о ситуации на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.
«Провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Были все соответствующие руководители: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр внутренних дел Денис Монастырский, начальник ГУР Кирилл Буданов, и.о. руководителя СБУ Василий Малюк, секретарь СНБО Алексей Данилов и другие. Думаю, очевидно, какие вопросы мы рассматривали. Военные доложили о ситуации на передовой, ее развитии», — рассказал Зеленский.
Также он отметил, что хочет поблагодарить всех украинцев на оккупированном юге, которые поддерживают ВСУ и, особенно, жителей Крыма.
«Разведчики благодарны за предоставленную информацию. И отработают ее по максимуму. Пусть враги не забывают, на чьем полуострове они находятся. Временно находятся, — заявил президент.