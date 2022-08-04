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Россию охватил массовый посттравматический синдром

  • 4.08.2022, 5:00
Россию охватил массовый посттравматический синдром

В аптеках взлетели цены на обезболивающие и транквилизаторы.

Массовый посттравматический синдром словно охватил Россию, где тысячи человек побывали на войне, а миллионы — ежедневно наблюдают за ней с экранов телевизоров и гаджетов.

Стоимость обезболивающих и успокоительных препаратов резко выросла в июне и подбросила индекс цен на лекарства рекордно за все время наблюдений, пишет The Moscow Times.

По подсчетам «Ромира», потребительская корзина среднего посетителя аптек подорожала на 2,3% за месяц и более чем на 20% с начала года.

«В этом месяце мы наблюдаем существенный рост цен на лекарства. При этом динамика цен в этой категории не коррелирует с другими продуктами. Основными драйверами роста выступили обезболивающие и успокоительные средства», — отмечает директор бизнес-направления М-Ромир Ксения Пайзанская.

Российским гражданам требуется все больше анальгетиков, анксиолитиков и транквилизаторов по мере того, как в обществе нарастает уровень психитозации. Июньский опрос проекта «Хроника» показал: на фоне войны и повышения градуса госпропаганды до уровней, не виданных со времен сталинского СССР, каждый четвертый (25,7%) перестал общаться с близкими друзьями или родственниками, а у 43% случались приступы тревоги или депрессии (на 10% больше, чем в мае).

Напуганные и фрустрированные, вслед за успокоительными люди скупают антидепрессанты со средней скоростью миллион упаковок в месяц: спрос на них по итогам первого полугодия подскочил на 66%, подсчитали в в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак»).

Эпицентром депрессий, если верить продажам в аптеках, стала Москва, где антидепрессанты продаются в объеме 1,3 тысячи упаковок на 10 тысяч человек населения. Далее следуют Санкт-Петербург (1,2 тысячи) и Московская область (1,1 тысячи).

Средняя стоимость антидепрессантов, как следует из данных ЦРПТ, выросла за год почти на 30%. Это втрое выше официальной инфляции на рынке лекарств, которую Росстат оценивает в 10,3% (по состоянию на 1 августа).

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