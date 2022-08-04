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Столтенберг: Силы НАТО готовы вмешаться в случае обострения в Косово

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  • 4.08.2022, 7:34
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Столтенберг: Силы НАТО готовы вмешаться в случае обострения в Косово
Йенс Столтенберг
Фото: charter97.org

Глава Альянса провел переговоры с президентом Сербии.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг во время разговора с президентом Сербии Александром Вучичем в среду, 3 августа, сказал, что силы KFOR под эгидой Альянса готовы вмешаться в ситуацию вокруг Косово.

У себя в Twitter Столтенберг написал, что обсудил с Вучичем напряженность на севере Косово.

«Все стороны должны конструктивно участвовать в диалоге при посредничестве ЕС и разрешать разногласия дипломатическим путем. Силы НАТО KFOR готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой, исходя из своего мандата ООН», — заявил он.

Косово — частично признанное балканское государство, независимость которого признали более 100 государств-членов ООН (Украина к ним не относится). Сербия выход Косово из своего состава не признает, считая его автономным краем под названием «Косово и Метохия». Этнические сербы на севере Косово тоже не признают власть Приштины и используют сербские документы и номерные знаки.

Соглашение между Сербией и Косово, заключенное в 2011 году, предусматривало временное (сроком на 5 лет) использование жителями севера Косово нейтральных документов и номерных знаков. С 1 августа 2022 года «нейтральные» или сербские документы в Косово должны были утратить силу, а все граждане Сербии — получать на границе дополнительный документ, разрешающий въезд (такая же мера действует в Сербии для людей с косовскими документами).

31 июля, за день до вступления в силу новых правил, сербы в Косово заблокировали ряд ключевых дорог и пограничных переходов. Позже полиция Косово сообщила о выстрелах со стороны сербских протестующих, а также об их столкновениях с косовскими албанцами.

Президент Сербии Александр Вучич выступил с несколькими ночными обращениями, заявив, что «мы никогда не были в более тяжелой ситуации, чем сегодня».

В ночь на 1 августа правительство Косово отложило решение о перерегистрации автомобилей с номерными знаками Сербии и удостоверений на 1 сентября. После этого решения протестующие начали разбирать баррикады, что позволило снова открыть пограничные переходы.

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