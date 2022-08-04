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Украинские защитники подбили на Харьковщине редкого российского «Змея Горыныча»

  • 4.08.2022, 7:37
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Украинские защитники подбили на Харьковщине редкого российского «Змея Горыныча»

Техника пряталась среди лесных чащ.

Украинские защитники в Харьковской области среди лесных чащ выследили российскую самоходную реактивную установку разминирования УР-77. Точным ударом вражеская техника была уничтожена.

Результативным действием отличились воины 112-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ совместно с артиллеристами 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко. Видео активно разошлось по социальным сетям, сообщает «Обозреватель».

УР-77 «Метеорит», известная как «Змей Горыныч» – самоходная реактивная установка разминирования, производство которой началось еще во времена СССР в 80-е годы. УР-77 способна проделывать ходы в противотанковых минных полях во время боя. Ширина прохода составляет около 6 м, а длина – от 80 до 90 м. Разминирование осуществляется путем возникновения ударной волны от взрыва заряда, которая воздействует на взрыватель мины. Однако полное разминирование не гарантируется.

Установка УР-77 создана на базе самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». У машины – бронированный корпус, на котором в кормовой части размещена пусковая установка с боекомплектом из двух зарядов. Экипаж установки состоит из двух человек.

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