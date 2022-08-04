Андрей Пионтковский: Путин профукал войну 4 4.08.2022, 7:41

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Андрей Пионтковский

Август – роковой месяц для России.

Август действительно роковой месяц для России. Путин профукал конвенциональную войну в Украине, но до последнего времени все еще отчаянно тряс своей ядерной дубинкой, угрожая ввести ее, если Украина не согласится на прекращение огня, пишет известный российский публицист Андрей Пионтковский.

Но 1 августа он в своем обращении к Конференции ООН по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) неожиданно заявил: «Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана».

Позвольте, Владимир Владимирович, как так не может-с быть победителей в ядерной войне?! А когда все просто сдохнут, некоторые из нас ведь попадут в рай? Как так никогда не должна быть развязана? А как же мы тогда победим сатанистов в 4-ой мировой войне? А что же вы, мил человек, тогда развязали в ночь на 24 февраля? И что же у вас сегодня развязалось? Пупок-с?

Совместная пресс-конференция с Макроном 7 февраля стала для Путина вторым (после демонстрации мультиков Wunderwaffe) публичным эзотерическим перформансом. Тогда он обнажил выкованный им тайный меч. На этот раз он лично озвучил центральную идею «Доктрины Патрушева». Стратегию победы в 4-ой мировой войне (реванша за поражение КГБ СССР в 3-ей) они с Патрушевым полтора десятилетия вынашивали и лелеяли в своих бункерах.

Напомню вопрос, который я поставил 8 лет назад сразу же после крымской (судетской) речи Путина, в которой впервые ясно прозвучали его геополитические замыслы:

Итак, какие же инструменты, кроме своей знаменитой «духовности», могло бы задействовать для успешной конфронтации с блоком НАТО и аннексии входящих в него стран государство, в разы уступающее НАТО по экономическому развитию, научно-технологическому уровню, потенциалу конвенциональных вооруженных сил?

И вот через 8 лет Владимир Владимирович лично отвечает, наконец, буквально на этот самый вопрос:

Конечно, потенциалы объединенной организации НАТО и России не сопоставимы. Мы понимаем, но мы также и понимаем, что Россия – одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам по современности даже многих опережает.

Ответ был мне понятен еще 8 лет назад. Путин и Патрушев уже тогда пришли к выводу, что даже более слабая на конвенциональном уровне сторона, ориентированная на изменение сложившегося статус-кво, обладающая превосходящей политической волей к такому изменению, абсолютным равнодушием к ценности человеческих жизней (своих и чужих граждан) и значительной долей уголовного авантюризма, способна добиться кардинальных внешнеполитических результатов всего лишь убедительной угрозой применения или, если понадобится, ограниченным (одна-две боеголовки) применением ядерного оружия.

Это их судьбоносное новое знание в сфере ядерной стратегии незримо присутствовало в каждом их шаге во внешней политике, вдохновляло их и вселяло в них уверенность. Начиная с аннексии Крыма, когда «ядерные силы были приведены в боевую готовность на случай военного противостояния со стороны западных стран». И заканчивая "ультиматумом" мордастого Рябкова, который воспринимается как безумный фарс в рамках традиционной дипломатии, но в контексте доктрины Патрушева становился генеральной репетицией Главного Ультиматума, после которого Запад должен капитулировать, собрать монатки и убраться вон из мировой истории.

Ядерный шантаж все эти годы эффективно работал без единого ракетного запуска. По замыслу «Доктрины Патрушева-Путина», каждое новое отступление Запада приближало его психологически к Главной капитуляции.

7 февраля Путин впервые лично обозначил намеченную им последовательность своих действий на решающей стадии 4-ой мировой войны.

1) Исходим из того, что мы слабее блока НАТО на конвенциональном уровне.

2) Тем не менее, инициативно провоцируем его на военное столкновение с нами.

3) Сказывается превосходство НАТО. Резко повышаем ставки. Предлагаем противнику капитулировать. В противном случае угрожаем ядерным ударом.

4) Наносим ограниченный ядерный удар (одна боеголовка по расположению американских войск, одна по европейскому городу)

5) Запад капитулирует и уходит из мировой истории.

Дерзкий замысел. Но он сломался уже где-то между вторым и третьим шагами. Не довелось даже вступить в прямое военное столкновение с НАТО. Сказалось превосходство над Россией на конвенциональной уровне не НАТО, а Вооруженных Сил Украины, оснащенных натовским оружием.

Пришлось хвататься за ядерную дубинку не под Варшавой, а где-то в окрестности Авдеевки и требовать не капитуляции НАТО, а всего лишь прекращения огня Украиной.

Исходим из того, что пафосное обращение Путина к Конференции ООН по нераспространению ядерного оружия было генеральной репетицией явки с повинной и капитуляции военного преступника.

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