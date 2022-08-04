«За 11 минут сбили семь элитных российских самолетов» 3 4.08.2022, 7:48

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Рассказ подполковника украинских ПВО.

Самым трудным во время полномасштабной войны России против Украины был первый месяц.

Об этом в интервью ТСН рассказал подполковник Денис Смажный.

«Первый месяц. Это было одно сплошное дежурство с постоянными атаками. Не было пауз — закончилось нападение на Киев — началось на Изюмском направлении, закончилось Изюмское — начинается нападение на Одессу. И это все по кругу», — говорит Смажный.

Он также напомнил о самой массированной ракетной атаке за последние 5 месяцев.

«Киев. Массированная атака была и на земле, и на небе. За 11 минут было сбито 7 самолетов, почти вся эскадрилья легла! Такое ощущение, что это была атака последней надежды. Они заходили близко в зону поражения, мы их «хлопали». Мы очень много тогда уничтожили, и после этого воздушные атаки на Киев прекратились», - рассказал ПВОвец.

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