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Зеленский заявил о прямых переговорах с Си Цзиньпином

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  • 4.08.2022, 7:59
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Зеленский заявил о прямых переговорах с Си Цзиньпином
Владимир Зеленский

Китай может повлиять на Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский ищет возможность поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином о войне, которую развязала Россия. Он считает, что КНР – , вероятно, единственное государство, которое может повлиять на позицию Кремля.

Об этом гарант заявил китайскому изданию South Chana Morning Post. Известно, что журналисты созвонились с ним по Zoom, разговор длился 40 минут и стал первым интервью украинского лидера азиатскому СМИ с начала российского вторжения.

«Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с главой КНР Си Цзиньпин год назад. С момента начала широкомасштабной российской агрессии 24 февраля мы официально просили о разговоре, но у нас не было никаких бесед с Китаем, хотя я считаю, что это было бы полезно», – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что Китай является ключевым экономическим партнером России, поэтому «как большая и мощная страна может поставить РФ на определенное место». По его убеждению, без китайского рынка страна-агрессор чувствовала бы себя в полной экономической изоляции.

Зеленский назвал Китай единственной страной, которая может повлиять на позицию РФ по войне против Украины

В беседе с китайскими журналистами президент отметил, что Украину с Китаем разделяют схожие ценности, такие как «любовь к семье и детям».

Кроме этого, по его словам, из-за развязанной Россией войны против Украины страдает экономика Поднебесной, которая продает меньше товаров из-за энергетического кризиса во всем мире.

«Людям придется платить за энергоресурсы, а не за товары, поступающие из Китая... Экспорт из КНР будет сокращаться. Это 100 процентов», – пояснил Зеленский.

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