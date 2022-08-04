Решающий момент войны 1 Питер Дикинсон, Atlantic Council

4.08.2022, 8:07

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Фото: ВСУ

Херсонская битва уничтожит имперские амбиции Кремля.

Географический фокус российско-украинской войны, похоже, в ближайшие дни сместится с востока на юг, поскольку украинские военные активизируют усилия по освобождению Херсона. Разворачивающаяся кампания по восстановлению контроля над этим стратегически важным городом на юге Украины, вероятно, станет самым важным сражением со времен битвы за Киев и может оказаться решающей в определении окончательного исхода войны.

Подготовка к крупному украинскому контрнаступлению на юге страны ведется с мая. После нескольких недель незначительных наступлений в окрестностях Херсона, в ходе которых украинские войска освободили более пятидесяти городов и деревень, сейчас нарастает ощущение, что битва за Херсон вот-вот начнется.

Победа Украины будет иметь огромные психологические и практические последствия для обеих сторон. Это продемонстрирует международной аудитории, что украинские военные более чем способны заставить Россию отступить с хорошо укрепленных оборонительных позиций и может убедить партнеров Украины продолжать оказывать ей военную и финансовую поддержку. Между тем поражение в Херсоне было бы унизительно лично для Владимира Путина и вызвало бы дальнейшую деморализацию в рядах его истощенных сил вторжения.

Судьба Херсона определит дальнейшее направление войны. Будучи единственной региональной столицей, захваченной войсками Путина, и единственным крупным украинским городом на западном берегу Днепра, который в настоящее время находится в руках Кремля, Херсон хранит в себе ключ к российским амбициям на юге Украины. Москва должна сохранить контроль над Херсоном, чтобы достичь своей цели по продвижению к Одессе и оккупации всего украинского побережья Черного моря. Если Украина вернет город, Россия будет ограничена Левобережной Украиной и столкнется с перспективой дальнейших контрнаступлений, направленных на полное вытеснение путинской армии с юга Украины.

Украина вряд ли бросит все на тотальный штурм Херсона. Вместо этого украинская стратегия, по-видимому, заключается в постепенном локальном наступлении и точечных ударах с целью изолировать российские силы на западном берегу Днепра, отрезав их от снабжения и нацелившись на логистические узлы.

Чем дольше Украина будет медлить, тем более сложным станет наступление

С начала июля украинские военные развернули свой растущий арсенал дальнобойной артиллерии и высокоточных ракетных систем HIMARS, чтобы уничтожить десятки российских командных пунктов и баз снабжения боеприпасами на юге Украины. Совсем недавно украинские силы атаковали мосты через Днепр, которые служат спасательным кругом для путинских войск в Херсоне. С тех пор Россия запустила импровизированную паромную переправу, что указывает на то, что главный мост в самом Херсоне действительно больше не способен поддерживать движение военного транспорта.

До сих пор ведутся споры о готовности украинской армии к крупному контрнаступлению. Некоторые международные аналитики утверждают, что длительная пауза была бы предпочтительнее для дополнительной подготовки новобранцев и интеграции новых систем вооружения. Многие украинцы также утверждают, что вооруженные силы их страны нуждаются в значительных дополнительных поставках оружия, включая танки и самолеты, прежде чем они смогут реально надеяться на проведение успешных наступательных операций. Однако свободного времени может просто не быть.

Миллионы украинцев в настоящее время живут в условиях российской оккупации, во время которой им приходится ежедневно сталкиваться с военными преступлениями, включая похищения, казни и насильственную депортацию в Российскую Федерацию. Учитывая ужасы, происходившие в районах северной Украины, освобожденных от российской оккупации и ставшие достоянием общественности, никто не питает иллюзий по поводу масштабов зверств, происходящих в настоящее время на оккупированном юге. Путин ясно дал понять, что ведет войну на истребление, чтобы уничтожить Украину. Каждый лишний день оккупации означает новые несчастья и страдания.

Также идет подготовка к проведению референдумов в крымском стиле на оккупированном юге Украины. Россия стремится повторить сфальсифицированное голосование, организованное во время военного захвата украинского полуострова весной 2014 года, чтобы создать видимость легитимности последующей аннексии южных областей Украины. Хотя поддельные бюллетени мало чем помогут убедить международную аудиторию или изменить военные реалии, они могут значительно ухудшить положение местных жителей и позволить Москве ужесточить административный контроль над оккупированными регионами.

Тем временем российские военные активно укрепляют оборону в ожидании грядущего наступления Украины. Растет количество сообщений о переброске больших группировок российских войск с нынешнего главного театра военных действий на востоке Украины на южный фронт.

Хотя точные цифры подтвердить сложно, размеры этих передислокаций указывают на то, что Россия, возможно, планирует начать собственное наступление на Херсонском фронте. Чем дольше Украина будет медлить, тем более сложным в военном отношении станет наступление.

Украина отчаянно нуждается в новой победе, чтобы активизировать военные действия. Героизм страны в первый месяц боевых действий вызвал восхищение наблюдающего за ней мира и убедил западных лидеров в том, что Украина достойна серьезной поддержки. Однако за украинской победой в битве за Киев последовали месяцы медленного, но неуклонного продвижения России на восток. В условиях растущей Усталости от Украины и растущих международных призывов к компромиссному миру жизненно важно продемонстрировать, что Россию все еще можно победить на поле боя.

Разговоры о приближающейся украинской победе, безусловно, оптимистичны, но крупный военный прорыв такого рода отнюдь не немыслим. Западные официальные лица считают, что российская армия понесла тяжелые потери на Украине и теперь от сил, вторгшихся в страну 24 февраля, осталась одна только видимость. По недавним оценкам американской разведки, более 75 000 российских солдат были убиты или ранены в Украине. Армия Путина уже была вынуждена полностью отступить с севера Украины и с острова Змеиный, а российские командиры несколько неубедительно пытаются скрыть свой позор, изображая этот неловкий уход как «жесты доброй воли».

В то же время Путин не проявляет никаких признаков желания уменьшить масштабы своих военных целей. Напротив, кремлевские чиновники теперь открыто говорят о захвате новых украинских территорий и свержении украинского правительства. В июне российский диктатор сравнил свое вторжение в Украину с имперскими завоеваниями Петра Великого в восемнадцатом веке и заявил, что выполняет историческую миссию по «возвращению» русских земель. Потеря Херсона станет сокрушительным ударом по этим имперским амбициям, а также обнажит скукоженную реальность, стоящую за продолжающимися претензиями России на статус военной сверхдержавы.

Грядущая Херсонская битва — событие беспрецедентного международного значения. Исход этой битвы определит судьбу Украины и ход войны. Победа России может открыть путь к завоеванию украинского побережья Черного моря и полному подчинению страны. Если Украина победит, это может стать началом конца мечтам Владимира Путина о новой Российской империи.

Питер Дикинсон, Atlantic Council

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