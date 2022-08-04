Украинский спецназ совершил уникальную ночную вылазку 4.08.2022, 8:16

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Тихо приплыли, тихо отплыли.

Украинские военнослужащие по ночам совершают опасные вылазки в том числе и водным путем. Видео такого рейда, снятое в полной темноте, опубликовала пресс-служба Сил специальных операций.

«Уникальные кадры: воины ССО Украины во время работы. Доставка в район выполнения задачи состоялась водным путем ночью в полной темноте», – говорится в сообщении ССО.

На видео видно, как несколько украинских военных водоемом на катере прибыли в какое-то место, совершили рейд и так же незаметно отплыли обратно по водному пути. Пресс-служба ССО не уточнила, где и когда было снято видео.

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