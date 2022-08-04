Сенат США поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО 4.08.2022, 8:51

Это станет самым значительным расширением альянса с 1990-х годов.

Сенат США одобрил вступление Финляндии и Швеции в НАТО, которое станет ответом на вторжение России в Украину и самым значительным расширением альянса с 1990-х годов.

Об этом сообщает Reuters.

Сенат проголосовал 95 голосами против одного за ратификацию документов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

Как отмечается, для поддержки ратификации этих документов необходимо было большинство в две трети – не менее 67 голосов.

Сенаторы от обеих партий решительно поддержали членство двух стран, назвав их важными союзниками, современные вооруженные силы которых уже тесно сотрудничали с НАТО.

«Это историческое голосование посылает важный сигнал о неизменной двухпартийной приверженности США НАТО и обеспечению готовности нашего Североатлантического союза к решению задач сегодняшнего и завтрашнего дня», – говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

В июне 30 союзников НАТО подписали для Финляндии и Швеции протоколы о присоединении, теперь нужно, чтобы все члены альянса ратифицировали это решение. Ратификация может занять до года, она уже одобрена несколькими странами, включая Канаду, Германию и Италию.

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