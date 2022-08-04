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«Цены в $150 остались далеко позади»

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  • 4.08.2022, 8:59
  • 10,254
«Цены в $150 остались далеко позади»

Что происходит на рынке арендной недвижимости Беларуси перед началом учебного года.

Август — время самого активного спроса на рынке аренды недвижимости. Происходит это из-за абитуриентов, которых принимают в белоруccкие вузы.

Журналисты myfin.by посмотрели, на какие недорогие квартиры и комнаты в аренду могут рассчитывать студенты перед новым учебным годом.

От $170 до $250: квартиры для одного

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Минске начинается от $170. Дешевле этой суммы рассчитывать не стоит – цены в $150 остались в шоковом марте-апреле. За $170 предлагают варианты далеко не в центре, но можно рассматривать квартиры близко к остановке удобного транспорта. Например, эта квартира находится в Серебрянке, но вдоль трамвайных путей. И она в хорошем состоянии, хотя без качественных фотографий.

А этот вариант оценивают в 450 рублей без привязки к валюте. Правда, находится он в глубине Чижовки. Без свежего косметического ремонта, но это аккуратная квартира со всем необходимым для проживания.

Если бюджет на аренду квартиры больше минимального, то апартаменты хорошей комплектации близко к центру можно найти примерно за $250. Этот вариант буквально в паре минут от станции метро Якуба Коласа, ЦУМа и студгородка БНТУ.

Почти все дешевые квартиры сдаются через агентства, так что закладывайте еще 320 рублей комиссии агенту за его услуги. Эта стоимость регулируется государством и складывается из базовых величин. Так агентства обычно берут за показ объекта и за помощь в оформлении договора 10 базовых.

Но если вы принципиально рассматриваете варианты от собственника, то на Domovita.by в центре можно найти маленькую квартиру на Грибоедова за 450 рублей.

Или вариант со всей необходимой мебелью и техникой за $180 возле метро Пушкинская.

От $250 до $400: квартиры на несколько человек

Переезжать учиться можно не только одному, но скооперироваться с друзьями и снять квартиру вместе, живя в разных комнатах. Здесь сориентироваться сложнее, потому что часто в недорогих вариантах проходные комнаты и об этом обязательно нужно уточнять у собственника, если приватность важна.

Опять же, чем ближе к центру — тем дороже (или хуже ремонт). Но за $250 можно снять двушку с более-менее аккуратным ремонтом на улице Голодеда в Чижовке.

Или за ту же сумму двушку с проходной комнатой и далеко не с самой новой отделкой возле метро и студгородка БНТУ.

Хороший вариант с неплохим ремонтом, необходимой мебелью и рабочими зонами за $250 можно найти в трех минутах от станции Спортивной.

А если мы смотрим средний ценовой сегмент, то неплохая двушка рядом с центром будет стоить не меньше $300-350, как вариант возле станции Фрунзенская рядом с Факультетом журналистики БГУ.

Трехкомнатные варианты начинаются от $300 на улицах Руссиянова или Янки Мавра, то есть далеко от центральных транспортных сетей, но с неплохими ремонтами.

Что-то ближе к центру, например у Пролетарской станции метро с хорошим ремонтом в сталинке, будет стоить уже $400.

От $80 до $160: только комната

Если «однушка» – слишком дорогое удовольствие, а жить с друзьями и знакомыми — тоже не вариант, можно рассмотреть объявления с комнатами в аренду. Цена варьируется от $80 до $160. Дешево обычно сдаются комнаты в квартирах с хозяевами или далеко от центра.

В трешке возле Спортивной станции метро можно найти комнату для одного. Здесь неплохой ремонт и вся базовая техника за $80 в месяц.

За $100 агентство обещает квартиру на улице Максима Танка, возле Фрунзенской станции метро. Здесь не самая новая мебель, но ремонт был не так давно, так что квартира выглядит аккуратной.

В $140 обойдется комната в двушке возле все того же студгородка БНТУ и трамвайных путей.

Это объявление от собственника. Во второй комнате проживает девушка, так что комнату сдадут также девушке.

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