Стала известна сумма самой большой взятки в истории Беларуси 6 4.08.2022, 9:08

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Некоторые подробности ее получения остались нераскрытыми.

Самая крупная взятка в Беларуси за последний год составила $1 млн, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

В каком коррупционном деле фигурировала такая сумма взятки, не уточнялось.

Напомним, вчера СК рассказал о расследовании уголовного дела в отношении должностных лиц ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», где речь идет о взятках в размере сотен тысяч рублей.

Стало известно, что аналогичные обвинения предъявлены должностным лицам Белорусской железной дороги.

— Есть у нас еще ряд уголовных дел, довольно значимых, про которые неправильно сейчас говорить и не в интересах следствия — озвучивать детали, — заявил представитель СК.

Он добавил, что по некоторым делам, возбужденным и в отношении «топовых предприятий, в том числе наших флагманов», размеры взяток составляют «миллионы долларов».

По данным Следственного комитета, озвученным на пресс-конференции «О мероприятиях по борьбе с преступностью и коррупцией в Беларуси», общий ущерб от коррупционных преступлений за первое полугодие 2022 года составил более 9 млн белорусских рублей.

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