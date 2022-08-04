В Академии МВД 200 абитуриентов оказались за пределами проходных баллов 5 4.08.2022, 9:32

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В белорусскую милицию стремятся попасть неучи и двоечники.

По словам министра образования Беларуси Андрея Иванца, недобор в вузах Беларуси составил 214 мест (менее 1 %), план по набору в силовые ВУЗы выполнен.

«Если говорить о наших абитуриентах, то хотел бы отметить, что в этом году количество бюджетных мест в наши учреждения высшего образования составило практически 28 000. Если говорить о недоборе, он составил всего 214 мест. Это говорит о том, что это меньше чем 1 % от всех мест. Во все наши учреждения образования силового блока в полном объеме выполнен набор абитуриентов», — рассказал министр в эфире пропагандистского канала БТ.

В Академии МВД более 200 человек из абитуриентов остались за пределами проходных баллов. Однако министр сказал, что это тот резерв, который может быть использован при поступлении в следующем году.

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