закрыть
4 августа 2022, четверг, 10:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Академии МВД 200 абитуриентов оказались за пределами проходных баллов

5
  • 4.08.2022, 9:32
  • 5,014
В Академии МВД 200 абитуриентов оказались за пределами проходных баллов

В белорусскую милицию стремятся попасть неучи и двоечники.

По словам министра образования Беларуси Андрея Иванца, недобор в вузах Беларуси составил 214 мест (менее 1 %), план по набору в силовые ВУЗы выполнен.

«Если говорить о наших абитуриентах, то хотел бы отметить, что в этом году количество бюджетных мест в наши учреждения высшего образования составило практически 28 000. Если говорить о недоборе, он составил всего 214 мест. Это говорит о том, что это меньше чем 1 % от всех мест. Во все наши учреждения образования силового блока в полном объеме выполнен набор абитуриентов», — рассказал министр в эфире пропагандистского канала БТ.

В Академии МВД более 200 человек из абитуриентов остались за пределами проходных баллов. Однако министр сказал, что это тот резерв, который может быть использован при поступлении в следующем году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Спецоперация» не по плану
«Спецоперация» не по плану Олег Белоколос
Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко Валерий Карбалевич
Титаник для Лукашенко
Титаник для Лукашенко Александр Хара