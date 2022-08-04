Удар по Крымскому мосту: эксперт назвал возможности украинской армии
- 4.08.2022, 9:33
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Для проведения операции обязательно нужны не только дальнобойные ракеты.
Для уничтожения Крымского моста потребуется сложная и многовекторная операция, пуск одной дальнобойной ракеты ATACMS вопрос не решит, считает исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.
Об этом он сказал в эфире Радио НВ.
По его словам, украинской армии предстоит задействовать беспилотные аппараты, авиацию, возможно, даже диверсионно-разведывательные группы.
«Этот вопрос может быть решен, и дальнобойные ракеты должны играть в нем ведущую роль. Но это гораздо сложнее, чем нажать кнопку и уничтожить мост, к сожалению», - рассказал эксперт.
Михайлов подчеркнул, что российская ПВО может сбивать некоторые ракеты HIMARS: к примеру, одну из пяти. Однако против ракет GMLRS она бессильна.
«Поэтому, если даже завтра Украина получит ATACMS, в первую очередь нужно будет уничтожить, обезвредить российскую противовоздушную оборону. Ракеты GMLRS на это способны. Мы видели уничтожение российской батареи С-300, уничтожение радиолокационных станций, средств радиоэлектронной борьбы. Поэтому обезвредить российскую противовоздушную оборону - возможно, но я считаю, что это предпосылка применения баллистических ракет типа ATACMS», - рассказал аналитик CIT.
После этого, прогнозирует он, вся временно оккупированная территория Украины включительно с Крымом будет находиться в зоне огневого поражения ВСУ, что дает новые возможности.