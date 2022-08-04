У продавцов и покупателей авто в Беларуси появятся дополнительные расходы 4.08.2022, 9:39

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Специалисты оценили последствия отмены счет-справок.

Счет-справка для белорусского автомобильного рынка явление, безусловно, знаковое. С одной стороны, за тысячами выписанных и аннулированных документов кроется целый пласт серых продаж со всеми вытекающими последствиями: уходом от налогов, криминальными авто и незащищенностью продавцов и покупателей. С другой — нет проще способа избежать бумажной волокиты при продаже или покупке машины: человек, готовый оформить счет-справку, может приехать в любое место и время, пять минут — и готово, пишет OL.

Однако в январе 2023 года счет-справка станет историей. Это предусматривают поправки в действующее законодательство. Кроме того, среди грядущих изменений — возможность оформления договоров купли-продажи транспортного средства (ТС) у нотариуса и безальтернативный безналичный расчет, если одна из сторон сделки — юридическое лицо.

КОНЕЦ ЭПОХЕ «ПЕРЕКУПОВ»?

МАРТ в своем обосновании подчеркивает, что счет-справка стала инструментом легализации отчуждения ТС «за наличные денежные средства без лишнего документооборота».

— Впоследствии во время регистрации приобретенного ТС в регистрационных подразделениях выясняется, что оно было похищено, а документы на него поддельные. Подобная практика позволяет таким псевдопродавцам оставаться в тени, порождает неучтенные и необлагаемые налогами доходы таких лиц, а также причиняет вред добросовестным покупателям ТС. Кроме того, отдельными субъектами торговли (комиссионерами) совершаются недобросовестные действия в отношении комитентов при продаже ТС, когда денежные средства за проданные автомобили комиссионером комитенту не передаются вовсе либо передается лишь часть суммы, — отмечают в МАРТ.

Намерения навести порядок в купле-продажи автомобилей на вторичном рынке озвучивались еще несколько лет назад, в начале 2022 года они были наконец конкретизированы, а летом оформились в нормативно-правовой акт.

Сергей Варивода, член правления Белорусской автомобильной ассоциации, планируемую корректировку законодательства оценил как движение нашего рынка к «большей прозрачности».

— Думаю, отмена счет-справок — это крест и на деятельности всех «перекупов», и на моей работе, — говорит предприниматель Алексей, работающий со счет-справками (имя изменено. — OL). — Мои услуги заключаются в том, что я приезжаю в нужное место в любое время и оформляю счет-справку. Это удобно, особенно если у продавца и покупателя нет времени на посещение ГАИ или если передача машины происходит поздно вечером. Да, хорошо, что нотариусы будут заверять договоры купли-продажи, но ведь ни один нотариус не работает в 22:00 или по выходным. Как будет дальше — я пока не знаю. В ближайшие полгода буду работать как есть, а потом — посмотрю. Может, появятся какие-то возможности в этом же направлении, но, скорее всего, придется искать что-то новое.

— Отмена счет-справок, на наш взгляд, является объективным и правильным решением. Вторичный рынок обретет легальную среду, в которой не будет серых схем продажи автомобилей с последующим уклонением от ответственности, — комментируют законодательные новшества в автосалоне «Автодом». — Для автосалонов и автохаусов, которые занимаются продажей подержанных автомобилей и легально ведут свою деятельность, кардинально ничего не поменяется, а серые игроки должны уйти с рынка или начать работать в равных условиях.

У ПРОДАВЦОВ И ПОКУПАТЕЛЕЙ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

— С точки зрения государства этот указ, безусловно, повлечет положительные изменения. Сделки на вторичном рынке станут прозрачнее, переход автомобиля из рук в руки будет легче отследить, а налоги — проще взыскать. Ведь как поступает сейчас «классический перекуп»? «Покупает» и «продает» исключительно по счет-справкам. В итоге один и тот же автомобиль по 10 раз может переходить из рук в руки без какой-либо постановки на учет в регистрационных органах. Думаю, будут возникать вопросы и к тем, кто якобы продал несколько автомобилей «в ноль», — рассуждает автоэксперт, автор блога @bolshoi_autoblog Дмитрий Новицкий.

В выигрыше будут и комиссионные площадки. Их посредничество станет очень востребованным на рынке б/у автомобилей. Пара процентов за услугу — и вот, не вставая со стула, менеджер принес комиссионному магазину деньги.

Казалось бы, главный удар законодателя должен был прийтись на «перекупов». Но история показывает, что эти ребята всегда находили выход из ситуации. Немного подождем — и увидим, что рынок снова адаптировался. Будут продавать и внутри страны, и в Россию.

Где-то придется платить комиссию, где-то — привлекать посредника. Все это повлечет дополнительные финансовые нагрузки и, как следствие, рост цен на рынке.

О том, что обязательное условие безналичных расчетов несет определенные риски и неудобства, говорит и юрист автомобильного портала ABW.BY Евгений Грачев:

— Например, банки в выходные не работают. А по переводам с карты на карту возможны ограничения. Любой безналичный перевод может сопровождаться комиссией. То есть не исключено, что для покупателя автомобиль будет стоить дороже. Наконец, зачисление безналичных денежных средств на счет комиссионера (автохауса) не гарантирует их своевременного перечисления комитенту (бывшему собственнику ТС). Но тут же есть и плюсы: безналичный расчет сделает все денежные отношения прозрачнее, что, в свою очередь, даст дополнительные гарантии в случае необходимости защиты законных прав и интересов автовладельцев — предыдущих и последующих.

Евгений Грачев также отмечает, что после принятия указа потребуются корректировки и других документов — например, постановления Совмина, которое регулирует постановку и снятие ТС в ГАИ.

— Например, неясно, как информация о проданных машинах будет поступать в ГАИ, если договор купли-продажи будет оформляться в автохаусах. Будет ли нужна сверка номеров в таком случае? Защита конечного покупателя от покупки криминального авто — на мой взгляд, одна из важнейших задач, поэтому проверка «чистоты» автомобиля в процессе его перехода к новому собственнику крайне принципиальна. Обещают, что база ТС, находящихся в залоге, будет доступна и нотариусам. Но сегодня это платный ресурс, поэтому тоже хотелось бы понимать, на каких условиях нотариусы получат доступ к такой информации, — говорит юрист портала ABW.BY . — Также мы много писали о рисках, связанных с передачей автомобиля по счет-справке. Добросовестные продавцы и покупатели не раз несли потери, если соглашались на такую псевдопродажу или покупку авто. Но проблема была не в счет-справке как таковой. Это нормальный, удобный инструмент. Другое дело, что у нас он превратился в неконтролируемый способ заработка «перекупов». По моему личному мнению, достаточно было усилить внимание к отчетности по счет-справкам — требовать от таких ИП полный комплект документов, отчеты по реализованным ТС. Был случай, когда ЧПУП с 2014 года приобрел 177 тыс. счет-справок, а потом сказал, что бланки украли. А зачем предпринимателю такое количество бланков строгой отчетности? Кстати, счет-справка — именно такой документ, а договор купли-продажи — нет.

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