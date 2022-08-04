Кремль окружен с трех сторон Телеграм-канал «Сито Сократа»

4.08.2022, 9:45

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Самое время по-тихому отползать восвояси.

Вопиющая некомпетентность политической верхушки и ее прислужников – родовая болезнь российского режима. Третье десятилетие орда путинских силовиков своими копытами вытаптывает, забивает, калечит любые ростки здравого смысла. Навыки мышления стали опасными и замещены раболепием, механическим воспроизводством клише официальной пропаганды. Как итог буйным цветом разрослось невежество, ханжество, самообман, неспособность к анализу окружающей действительности.

За окном 2022 год, а 35% россиян, по данным ВЦИОМ, верят, что Солнце вращается вокруг Земли, 21% – предполагает сожительство первобытных людей и динозавров. Социологи говорят о феномене краха советской системы образования, однако именно к ней правительство хочет вернуть население, отказавшись от западных стандартов. По мнению политтехнологов Путина, для его пожилого электората характерно иррациональное мышление, а значит для укрепления позиций нужно оболванить совковостью молодежь. Грустная картина, путь к деградации.

Чрезвычайно удручает и обилие международных рисков, которые некомпетентные управленцы РФ многократно усугубляют.

Бессмысленная военная авантюра в Украине, длящаяся уже почти полгода, пошатнула положение Кремля на западном фланге. Путинцы машут красной тряпкой перед странами НАТО, которые увеличивают военное присутствие по периметру границы России. За считанные месяцы Европа, которая и в страшном сне не помышляла воевать на Востоке, сильно милитаризировалась из-за российской бойни в Украине. При этом военный ресурс российской стороны катастрофически истощился, обнажив неуклюжесть военного командования, его коррумпированность и недальновидность.

Сейчас любыми средствами необходимо сворачивать «спецоперацию», прекратить выбивание остатков военспецов, чтобы сберечь хоть часть армии. Это куда ценнее, чем удержание захваченных кусков украинской территории, ведь они подобны отраве, убивающей Россию.

Тем более актуализировались восточное и южное направления. На Дальнем Востоке Китай в напряженной информационно-политической схватке с США за Тайвань показал свою сдержанность. Визит Пелоси в Тайбей подсветил: Пекин четко осознает свою неготовность бросить вызов Вашингтону в борьбе за гегемонию и постепенно отползает. Хотя шумиха вокруг тайваньской проблемы еще не сошла на нет, НОАК спустили директиву присмотрется к возможности экспансии на север. Москва с каждым днем слабеет, и ее уязвимость провоцирует Китай к действиям в Сибири. С таким-то соперником китайцам побороться – то, что доктор прописал.

Но не только в КНР чувствуют невероятное ослабление Москвы. Турция и Азербайджан прощупывают возможность убрать российский фактор с Южного Кавказа. Окончательное решение сепаратистской проблемы в Карабахе позволит Баку возродить свою территориальную целостность, а Анкаре откроет новую дорогу в Центральную Азию. Если РФ не вмешается, то ОДКБ – конец. Также южный коридор в Иран может закрыться.

Расклад довольно жесткий – не только потеря лица, а полный крах мастера многоходовок. В АП реагируют весьма своеобразно. Путинизм просто решили еще глубже закопать в российские исторические мифы. На повестке уже не сталинское взятие Берлина, не имперская экспансия в духе Екатерины ІІ или Петра І, а глухое оборончество а-ля Александр Невский. Путина подают в образе богоугодного борца против всесторонних врагов. Новгородский князь воевал с недругами с трех сторон, и вот теперь РФ в такой же ситуации. «СВО» придают флер упреждающего удара по защите ресурсов «русского мира». Вот только ЕС сам не хочет российских нефти и газа, в отличие от КНР, а жители разрушенного людьми многонационала Шойгу Донбасса проклинают оккупантов. В общем, Путин-Невский не заходит совсем. Данный миф не способен предотвратить крах, порожденный махровым непрофессионализмом путинцев. Самое время по-тихому отползать восвояси.

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