В оккупированном Херсоне россияне запасаются надувными лодками

В оккупированном Херсоне россияне запасаются надувными лодками5
- 4.08.2022, 9:55
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Украинская разведка сообщила о панике среди захватчиков.
В Херсоне оккупанты ищут подземные защищенные помещения, в которых можно оборудовать бомбоубежища.
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
«При осмотре подземных коммуникаций Херсонского хлопкового комбината рашисты пытались выяснить возможно ли разместить в них 40 единиц военной техники. Также проводили фотосъемку помещений и искали карту тоннелей. При осмотре выяснилось, что в туннелях оборудовано укрытие для сотрудников предприятия, где было создан запас продуктов и воды. В ту же ночь оккупанты сорвали замки с помещений и похитили все запасы», - говорится в сообщении.
Разведчики пишут, что в поселке Антоновка оккупанты массово скупают и изымают все имеющиеся плавательные средства, в том числе надувные лодки и матрасы.