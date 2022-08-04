закрыть
4 августа 2022, четверг, 10:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Такое «благоустройство» можно сделать за две недели, а у нас это стройка века»

  • 4.08.2022, 10:11
  • 1,708
«Такое «благоустройство» можно сделать за две недели, а у нас это стройка века»

Жодинцы возмущены «реконструкцией» излюбленного места отдыха.

Единственный в Жодино пляж, он же — единственное место, разрешенное для купания, переживает реконструкцию. Только почему-то началось это действо почти одновременно с пляжным сезоном. В последний месяц лета читатели EX-PRESS.BY показали, как выглядит «излюбленное место отдыха горожан».

— То, что мы видим на нашей «Брызгаловке» уже два месяца, вводит в ступор. Грязь — от развороченной земли. Иногда здесь появляются рабочие, немного происходит каких-то действ, но все очень медленно.

На территории пляжа появились дорожки и четыре деревянные беседки. Но при нормальном проекте и подготовке все это можно было сделать за две недели, а у нас «стройка века». Интересно, что городская газета «ребрендингом» это называет, наверное, значения слова этого не знают.

«Почему на пляже такая грязь, и все разворочено именно летом? Когда это кончится?», — с таким вопросом горожанин обратился в ЖКХ, который и проводит эти работы. «Все по плану, а пляж этим летом никто не обещал», — получил он ответ от ответственного работника.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Спецоперация» не по плану
«Спецоперация» не по плану Олег Белоколос
Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко Валерий Карбалевич
Титаник для Лукашенко
Титаник для Лукашенко Александр Хара