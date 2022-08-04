«Такое «благоустройство» можно сделать за две недели, а у нас это стройка века» 4.08.2022, 10:11

1,708

Жодинцы возмущены «реконструкцией» излюбленного места отдыха.

Единственный в Жодино пляж, он же — единственное место, разрешенное для купания, переживает реконструкцию. Только почему-то началось это действо почти одновременно с пляжным сезоном. В последний месяц лета читатели EX-PRESS.BY показали, как выглядит «излюбленное место отдыха горожан».

— То, что мы видим на нашей «Брызгаловке» уже два месяца, вводит в ступор. Грязь — от развороченной земли. Иногда здесь появляются рабочие, немного происходит каких-то действ, но все очень медленно.

На территории пляжа появились дорожки и четыре деревянные беседки. Но при нормальном проекте и подготовке все это можно было сделать за две недели, а у нас «стройка века». Интересно, что городская газета «ребрендингом» это называет, наверное, значения слова этого не знают.

«Почему на пляже такая грязь, и все разворочено именно летом? Когда это кончится?», — с таким вопросом горожанин обратился в ЖКХ, который и проводит эти работы. «Все по плану, а пляж этим летом никто не обещал», — получил он ответ от ответственного работника.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».