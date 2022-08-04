закрыть
4 августа 2022, четверг, 10:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Если бы денег хватало, ездили бы по заграницам»

  • 4.08.2022, 10:27
  • 1,030
«Если бы денег хватало, ездили бы по заграницам»

Что заставляет белорусских пенсионеров везти садово-огородный товар на рынок.

Продуктовый рынок на улице Тельмана работает в Барановичах уже долгие годы, и в летний сезон за прилавками немало продавцов почтенного возраста, торгующих ягодами и фруктами, огурцами и помидорами, цветами и рассадой. Что заставляет пенсионеров ранним утром везти садово-огородный товар на рынок, узнал Intex-press.

«Если увидят бывшие коллеги, будет стыдно, что торчу за прилавком»

На барановичском рынке не только местные – здесь немало приезжих.

73-летняя Нина приезжает в Барановичи торговать черникой и вишней из Ивацевичей.

– Сама я деревенская, ягоды собираю с детства. Эта работа у меня исключительно для души. Вы бы знали, как хорошо провести время в сосновом лесу! – рассказывает пенсионерка. –  В принципе, пенсии мне хватает, но у меня пятеро внуков и каждому хочется дать какую-то копеечку. Ведь молодежи всегда надо больше, чем нам.

Женщина отмечает, что «надо шевелиться, двигаться больше, чтобы фигура была в тонусе». Поэтому, заявляет она, пока есть здоровье будет работать.

Ее тезка – 76-летняя Нина Иосифовна – принесла на продажу вишню, которой очень много в этом году созрело у нее в саду.

– Торгую я очень редко. А этим летом столько вишни выросло! Как такую красоту оставить на дереве… Жалко, если просто так пропадет, – поясняет женщина. – Правда, если меня увидят мои бывшие коллеги, то будет стыдно, что я тут торчу за прилавком. Будто я работала, работала и не заработала на то, чтобы просто кому-то подарить и бесплатно отдать эту свою вишню…

Пенсионерка уточняет, что у нее уже около 30 лет идет стройка на участке, поэтому на все нужны деньги. Вот и приходится подрабатывать.

–  Я иногда прихожу сюда. Только чтобы заработать какую-то денюжку, – словно оправдывается Нина Иосифовна. – А так, в целом, мы с мужем не голодаем, но вот что-то серьезное, крупное на пенсию купить не хватит.  

«Можно сдать, но продашь дороже»

70-летняя Любовь Александровна вместе с мужем торгует садовой голубикой. Они приехали аж из Лунинецкого района. Женщина говорит, что выращивают ягоду у себя на участке, но так как урожай большой, то привозят ее на рынок. Причем уже четвертый год.

– Мы с мужем постоянно ездим на барановичский рынок. Конечно, можно было бы сдавать голубику в заготовительный пункт, но ее цена там всего 5 рублей за килограмм, а на рынке ее продашь на пару рублей дороже, – поясняет пенсионерка. – Да и работать хочется, а не лежать. Приляжешь и будешь выслушивать все свои болячки. Понимаете?

Женщина уверяет, что торгует на рынке только из-за большого излишка ягоды, а пенсии на комфортную жизнь ей вполне хватает, так как она у нее хорошая.

Услышав последние слова Любови Алексеевной, в разговор неожиданно вмешивается 36-летний Максим, торгующий по соседству брокколи, чесноком и малиной.

– Пенсии у всех в стране хорошие, поэтому все и идут сюда торговать! – замечает он с сарказмом.

– Ой, можно жить, не говорите! Пенсию дают, на жизнь хватает. Вот вы возмущаетесь, а надо было учиться нормально, поступать куда-то, – парирует в ответ пенсионерка. 

– А вы научились? – уточняет Максим.

– А что мне на пенсии делать? Огороды только и садить!

Максим, как оказалось, приехал на рынок вместе со своей женой из Барановичского района. По его словам, у него 5 соток земли, а на рынке он продает «излишки своей продукции».

– Работаю на рынке, чтобы заработать хоть какую-то копеечку, чтобы своим детям что-то купить, – говорит мужчина. – Основная работа у меня есть, а это как дополнительный заработок. Лежать на диване и ничего не делать – не вариант, как и кричать, что все плохо или все хорошо. Я считаю, что для того, чтобы у тебя было хорошо, нужно что-то для этого делать.

 «Если бы денег хватало, ездили бы по заграницам»

За прилавком и 62-летняя жительница Барановичей Валентина, которая торгует огурцами, помидорами, кабачками, брокколи и чесноком со своего участка. Она считает, что работать на рынке – это не для души, «для души нашлось бы другое занятие, например, в баре посидеть или попутешествовать».

– Все сюда идут торговать из-за нехватки денег. Если бы денег хватало, то мы бы сюда не ходили и ездили бы по заграницам на отдых, – уверяет Валентина. – Пенсии небольшие. Да и детям, внукам хочется помочь, себе на что-то заработать. Как начнется зима и взлетят цены на коммуналку, то пенсии уже не хватит. Поэтому с лета копишь на зимнюю коммуналку. Может, у кого-то все и супер, но у меня – не супер, поэтому я и иду сюда утром. Не от хорошей жизни…

Пенсионерка рассказывает, что ездит торговать на рынок последние 4 года, но заработать ей удается немного.

– Вот заработаю сегодня копеечку и поеду после рынка в магазин купить все самое необходимое – хлеб, молоко, сметану. Так и потратится все заработанное… А пенсия, глядишь, осталась, можно за нее что-то другое купить, – рассуждает Валентина. – Никто никогда не думал в молодости, что будет на пенсии стоять на рынке и торговать.

«Это приносит мне огромное удовольствие»

А вот 65-летняя Алла Казимировна говорит, что рынок – это ее хобби и когда находится свободное время, она сразу идет торговать. У нее свои 3 гектара земли в Ляховичском районе.

– Первое мое образование – торгово-экономическое, а по второму я – сельскохозяйственный экономист. А мой муж вообще по профессии ученый-агроном, поэтому мы с удовольствием занимаемся выращиванием огурцов, помидоров, баклажанов, перца, картошки, – рассказывает пенсионерка. – Мои родители, мои бабушки и дедушки торговали. И я сама всю жизнь проработала в торговле. Это у меня семейное, можно сказать, прирожденное, с детства. Буду торговать на рынке, пока не появятся седые волосы и не выпадут зубы.

Людмила Казимировна отмечает, что даже не считает, сколько она заработала.

– Деньги мне не столь важны. В первую очередь такой труд приносит мне огромное удовольствие. Мне нравится, когда вокруг много людей, много общения, нравится встречать на рынке своих знакомых, которых я вряд ли случайно увижу в обычной жизни, – поясняет пенсионерка. – Дома сидеть невыносимо, а я – очень общительный человек. И не стесняюсь, что работаю на рынке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Спецоперация» не по плану
«Спецоперация» не по плану Олег Белоколос
Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко Валерий Карбалевич
Титаник для Лукашенко
Титаник для Лукашенко Александр Хара