«Если бы денег хватало, ездили бы по заграницам» 4.08.2022, 10:27

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Что заставляет белорусских пенсионеров везти садово-огородный товар на рынок.

Продуктовый рынок на улице Тельмана работает в Барановичах уже долгие годы, и в летний сезон за прилавками немало продавцов почтенного возраста, торгующих ягодами и фруктами, огурцами и помидорами, цветами и рассадой. Что заставляет пенсионеров ранним утром везти садово-огородный товар на рынок, узнал Intex-press.

«Если увидят бывшие коллеги, будет стыдно, что торчу за прилавком»

На барановичском рынке не только местные – здесь немало приезжих.

73-летняя Нина приезжает в Барановичи торговать черникой и вишней из Ивацевичей.

– Сама я деревенская, ягоды собираю с детства. Эта работа у меня исключительно для души. Вы бы знали, как хорошо провести время в сосновом лесу! – рассказывает пенсионерка. – В принципе, пенсии мне хватает, но у меня пятеро внуков и каждому хочется дать какую-то копеечку. Ведь молодежи всегда надо больше, чем нам.

Женщина отмечает, что «надо шевелиться, двигаться больше, чтобы фигура была в тонусе». Поэтому, заявляет она, пока есть здоровье будет работать.

Ее тезка – 76-летняя Нина Иосифовна – принесла на продажу вишню, которой очень много в этом году созрело у нее в саду.

– Торгую я очень редко. А этим летом столько вишни выросло! Как такую красоту оставить на дереве… Жалко, если просто так пропадет, – поясняет женщина. – Правда, если меня увидят мои бывшие коллеги, то будет стыдно, что я тут торчу за прилавком. Будто я работала, работала и не заработала на то, чтобы просто кому-то подарить и бесплатно отдать эту свою вишню…

Пенсионерка уточняет, что у нее уже около 30 лет идет стройка на участке, поэтому на все нужны деньги. Вот и приходится подрабатывать.

– Я иногда прихожу сюда. Только чтобы заработать какую-то денюжку, – словно оправдывается Нина Иосифовна. – А так, в целом, мы с мужем не голодаем, но вот что-то серьезное, крупное на пенсию купить не хватит.

«Можно сдать, но продашь дороже»

70-летняя Любовь Александровна вместе с мужем торгует садовой голубикой. Они приехали аж из Лунинецкого района. Женщина говорит, что выращивают ягоду у себя на участке, но так как урожай большой, то привозят ее на рынок. Причем уже четвертый год.

– Мы с мужем постоянно ездим на барановичский рынок. Конечно, можно было бы сдавать голубику в заготовительный пункт, но ее цена там всего 5 рублей за килограмм, а на рынке ее продашь на пару рублей дороже, – поясняет пенсионерка. – Да и работать хочется, а не лежать. Приляжешь и будешь выслушивать все свои болячки. Понимаете?

Женщина уверяет, что торгует на рынке только из-за большого излишка ягоды, а пенсии на комфортную жизнь ей вполне хватает, так как она у нее хорошая.

Услышав последние слова Любови Алексеевной, в разговор неожиданно вмешивается 36-летний Максим, торгующий по соседству брокколи, чесноком и малиной.

– Пенсии у всех в стране хорошие, поэтому все и идут сюда торговать! – замечает он с сарказмом.

– Ой, можно жить, не говорите! Пенсию дают, на жизнь хватает. Вот вы возмущаетесь, а надо было учиться нормально, поступать куда-то, – парирует в ответ пенсионерка.

– А вы научились? – уточняет Максим.

– А что мне на пенсии делать? Огороды только и садить!

Максим, как оказалось, приехал на рынок вместе со своей женой из Барановичского района. По его словам, у него 5 соток земли, а на рынке он продает «излишки своей продукции».

– Работаю на рынке, чтобы заработать хоть какую-то копеечку, чтобы своим детям что-то купить, – говорит мужчина. – Основная работа у меня есть, а это как дополнительный заработок. Лежать на диване и ничего не делать – не вариант, как и кричать, что все плохо или все хорошо. Я считаю, что для того, чтобы у тебя было хорошо, нужно что-то для этого делать.

«Если бы денег хватало, ездили бы по заграницам»

За прилавком и 62-летняя жительница Барановичей Валентина, которая торгует огурцами, помидорами, кабачками, брокколи и чесноком со своего участка. Она считает, что работать на рынке – это не для души, «для души нашлось бы другое занятие, например, в баре посидеть или попутешествовать».

– Все сюда идут торговать из-за нехватки денег. Если бы денег хватало, то мы бы сюда не ходили и ездили бы по заграницам на отдых, – уверяет Валентина. – Пенсии небольшие. Да и детям, внукам хочется помочь, себе на что-то заработать. Как начнется зима и взлетят цены на коммуналку, то пенсии уже не хватит. Поэтому с лета копишь на зимнюю коммуналку. Может, у кого-то все и супер, но у меня – не супер, поэтому я и иду сюда утром. Не от хорошей жизни…

Пенсионерка рассказывает, что ездит торговать на рынок последние 4 года, но заработать ей удается немного.

– Вот заработаю сегодня копеечку и поеду после рынка в магазин купить все самое необходимое – хлеб, молоко, сметану. Так и потратится все заработанное… А пенсия, глядишь, осталась, можно за нее что-то другое купить, – рассуждает Валентина. – Никто никогда не думал в молодости, что будет на пенсии стоять на рынке и торговать.

«Это приносит мне огромное удовольствие»

А вот 65-летняя Алла Казимировна говорит, что рынок – это ее хобби и когда находится свободное время, она сразу идет торговать. У нее свои 3 гектара земли в Ляховичском районе.

– Первое мое образование – торгово-экономическое, а по второму я – сельскохозяйственный экономист. А мой муж вообще по профессии ученый-агроном, поэтому мы с удовольствием занимаемся выращиванием огурцов, помидоров, баклажанов, перца, картошки, – рассказывает пенсионерка. – Мои родители, мои бабушки и дедушки торговали. И я сама всю жизнь проработала в торговле. Это у меня семейное, можно сказать, прирожденное, с детства. Буду торговать на рынке, пока не появятся седые волосы и не выпадут зубы.

Людмила Казимировна отмечает, что даже не считает, сколько она заработала.

– Деньги мне не столь важны. В первую очередь такой труд приносит мне огромное удовольствие. Мне нравится, когда вокруг много людей, много общения, нравится встречать на рынке своих знакомых, которых я вряд ли случайно увижу в обычной жизни, – поясняет пенсионерка. – Дома сидеть невыносимо, а я – очень общительный человек. И не стесняюсь, что работаю на рынке.

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