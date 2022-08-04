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Путин хочет сдать назад

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  • Олег Шарп
  • 4.08.2022, 10:27
  • 4,214
Путин хочет сдать назад

Российское наступление застопорилось.

Кремлевский карлик хочет сдать назад - этот посыл он передал миру через бывшего канцлера Германии Шредера.

Так, в ходе визита в Россию экс-канцлер Германии Герхард Шредер встретился с Путиным и «убедился в его желании возобновить переговоры», - рассказал он в интервью n-tv. По его мнению, война стала «ошибкой российского правительства», однако сейчас для воцарения мира «Кремль хочет найти решение путем переговоров».

Одновременно, идею о возврате Крыма Украине военным путем он считает абсурдной. По его словам, это русский регион за исключением татарского меньшинства. Донбасс Путин, якобы, предложил сделать кантоном в составе Украины, как в Швейцарии.

Знаете, что я вам скажу? Минские соглашения, которые заключил Порошенко, в свое время спасли Украину от полной оккупации. Естественно, их никто с украинской стороны не собирался выполнять - это была единственная возможность остановить наступление россиян. И с момента их заключения, время стало играть на нас - была возрождена армия и сформирована международная антипутинская коалиция. Именно поэтому сейчас мы держимся уже почти полгода и имеем реальные предпосылки для перелома боевых действий в свою пользу.

Путин сейчас видит, что все застопорилось - в лучшем случае. В худшем для него - пойдет откат до позиций 24 февраля, а то и дальше. Противостоять этому на сегодня у него явно не хватает сил и средств. Для их восполнения нужно время. Именно поэтому ему нужны свои «Минские соглашения». Нужны с такой же целью, с какой они нужны были Украине в 2014-м - накопить силы, учесть предыдущие ошибки и довести свой замысел до конца - а он состоит в полном уничтожении Украины.

Именно поэтому он позвал Шредера, как посредника между собой и Западом. Именно поэтому сейчас из Москвы все чаще будут звучать призывы к переговорам. Если мы на них пойдем в ближайшие три месяца, мы проиграем. Москва окончательно закрепится на оккупированных территориях, организует зачистку проукраинского населения, проведет референдумы и создаст мощный плацдарм для дальнейшего наступления в будущем.

Поэтому мы должны стремиться к победе сейчас. Очень тяжело, нервы на пределе, но если не сейчас, то уже никогда. Наши ресурсы постепенно восполняет Запад, у оккупанта они неуклонно уменьшаются; мы мотивированы, они - нет; мы победим, они - нет.

Олег Шарп, «Обозреватель»

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