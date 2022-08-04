«Любители делать «солнышко» на турнике, выбор за вами» 4.08.2022, 10:35

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Поддержка Таракана может довести «голубых беретов» до «черного пакета».

Белорусские десантники прошлись маршем с лукашенковскими флагами, георгиевскими лентами и российским триколором. Тем временем белорусские добровольцы из полка Калиновского защищают Украину от путинских захватчиков. Кого белорусы считают настоящими защитниками?

Сайт Charter97.org собрал мнение читателей.

«Что-то никто из десанта не осадил этого провокатора с флагом страны, которая сейчас и агрессор, и террорист, и спонсор терроризма. Шагают вслед за чужим флагом, как бараны».

«Это тикток войска! Кроме фейковой показушки они ничего полезного не в состоянии проделать».

«Настоящий десантник — без понтов, не купается в фонтанах, не пьет литрами водку и не орет «никто кроме нас»».

«Судя по фоткам, довольно возрастные. Это самая опыленная пропагандой категория».

«Ряженные «ябацьки» и «красауцы»».

«Скорее всего, это пенсионеры российского происхождения. Форму получили для акции в военкомате».

«Эти голубые береты стали символом подлецов, пьяниц и отпетых хамов».

«Для этого специально и подбирают тупых дуболомов, которые за «голубую беретку» и полосатую майку будут головой кирпичи разбивать. Они не задумываясь умрут молодыми за шкурные интересы власть придержащих, их детей и внуков, шикарно живущих на «вражеском Западе»».

«К чему только не прибегают власть имущие, чтобы одурачить, заставить простых людей воевать за свои шкурные интересы, за своих детей и внуков, живущих в НАТО за счет простых людей. Зомбирование про «священный долг», песни, гимны, значки, медальки, форма, флаги... Как говорится: «Ты служи, дурачек, мы дадим тебе значок». И дурачки ведутся — служат, воюют, мрут за кошельки Лукашенко, Путина и их ГБэшной банды».

«Белорусский десантник, марширующий под флагом иностранного, пусть и «дружественного» действующей власти государства, — это явно предатель, который в случае войны этому государству сдаст родину с потрохами».

«Армия Беларуси, ГУБОПиКи и им подобные — как в Золотой Орде наемники хана. Считай, Лукашенко как гауляйтер тут сидит, а его покой охраняют те самые ВДВшники».

«В 2020 встали свободные люди за БЧБ. А люди, которые обязаны быть с народом, я имею в виду силовиков, на деле оказались слабаками».

«Если так просто десантник предал народ, подняв флаг врагов народа, значит он может предать и своего хозяина»

«Любители фонтанов и делать «солнышко» на турнике, пришло время делать выбор. Ведь если будете слушать Таракана, можно и в черном пакете оказаться».

Для сравнения мы посмотрели, что читатели сайта Charter97.org пишут про бойцов полка имени Кастуся Калиновского:

«Наш полк собрал талантливых и настоящих белорусов. Там что не история — то человек с большой буквы. Много таких героических людей, к сожалению, сейчас Лукашенко посадил в тюрьмы. Они — гордость Беларуси!»

«Змагары палка Каліноўскага пішуць новую гісторыю Айчыны! Шкада толькі, што гісторыя пішацца і крывёю!»

«В новой Беларуси будут другие награды и люди, заслужившие их, будут носить их с честью!»

«Если колхозный фюрер двинет свою армию убивать украинцев, это будут те самые спецназы и десантура в качестве пехоты. Самые боеспособные, вооруженные и обученные. Но ВСУ тоже не пальцем деланы, опыт есть, все пристреляно. Так что тут два варианта: или грузом 200 вернуться назад, или сдаться. Вот этого гауляйтер и боится. Но после разгрома армии России в Украине у Путина не будет сил на военную оккупацию Беларуси. И Запад примет падение режима Лукашенко и ввод освободительной армии Калиновского, как принял освобождение Хорватии от милошевичских фашистов».

«Войскам Лукашенко надо сразу же по переходу украинской границы вступать в полк Калиновского. Тех командиров, которые будут этому мешать, надо сразу же нейтрализовывать. Белорусам нельзя воевать с белорусами. Тем более на чужой территории. Надо свою освобождать от диктаторской чумы».

«Оттачивайте свое боевое мастерство, ребята. Каждая тварь, которая поднимет оружие против народа, должна быть наказана. Что заслужили, то и получат. И мы вам в этом окажем всестороннюю поддержку».

«Когда-нибудь их именами мы назовем улицы наших городов, а коммунистические идолы навсегда исчезнут из нашей памяти».

«Бойцы полка Калиновского проявили лучшие качества человека и воина».

«Очень ждем этих смелых ребят в Беларуси, чтобы вместе с ними выковырять всю лукашенковскую заразу из нашей страны».

«Они будут героями и для украинцев, и для белорусов».

«Калиновцы — это будущая армия Беларуси. Дай Бог здоровья и долгих лет жизни этим героям».

«У лукашистов нет никакого шанса против вооруженного народа во главе с калиновцами».

«У белорусских военных, особенно сосредоточенных возле украинской границы, есть выбор. Они должны переходить на сторону народа. Ведь как иначе смыть тень позора от издевательств над безоружными людьми? Это реальная возможность заработать военную славу, проявить доблесть и в конце-то концов человеком начать зваться, белорусскими военными, а не прислугой оккупанта», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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