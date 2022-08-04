«Сейчас что в магазине на рубль купишь?» 4.08.2022, 10:53

Журналисты прошлись по сельхозрынкам Минска.

Чем живут сельхозрынки Минска: цены, выбор и секретный ингредиент домашней консервации. Посмотрели, что заготавливают впрок жители «спальников».

Сезон закаток и заготовок в разгаре. И хотя вице-премьер Леонид Заяц обещает белорусам «комфортную, теплую и сытую зиму», многие соотечественники сравнивают заявления из телевизора с ежедневной реальностью рынков и магазинов, и привычно стараются сами обеспечить себе продовольственную безопасность.

Корреспондент «Салідарнасці» заглянула на мини-рынки в столичных районах и узнала, что нынче в тренде и всем ли по карману домашние соленья и варенья.

Несмотря на капризы белорусского лета, черники и лисичек в этом году много — если не планируете варить лесное богатство литрами или сушить/морозить килограммами, купить на пробу их можно практически у любой станции метро (кое-где стихийные коробейники стоят аккурат под табличкой «несанкционированная торговля запрещена»).

Правда, и цены здесь будут выше рыночных: лисички — от 3 рублей за стакан объемом 300 мл, как дипломатично говорит продавец, «одному человеку на супчик». На рынках лисички, заметим, стоят от 13-15 рублей за килограмм.

Черника — от 5 рублей за пол-литровую банку, от 10 — за литр.

— Лесная, чистенькая, — в доказательство женщина средних лет крутит натруженными, фиолетовыми от ягоды руками банки так и сяк.

Рассказывает, что привезла ягоду из-под Воложина, потому что на месте не продать: продавцов на рынке иногда больше, чем покупателей, а заготовители предлагают за ягоду совсем уж бросовую цену — 4 рубля за килограмм. Пока черника доезжает до столичных рынков, дорожает примерно в 2-2,5 раза.

— А самое обидное, что наша же черника идет на экспорт, а потом иногда к нам возвращается замороженная и уже «золотая», — добавляют уличные торговцы.

К слову, чуть позже мы и сами в этом убедились — в гипермаркетах килограмм замороженной белорусской черники стоит около 20 рублей за кило.

— Слушай, а как правильно написать «кабачок»? — громким шепотом спрашивает одна из девушек, разместившихся у самого выхода, бойкого паренька-соседа с лисичками.

Тот даже замирает в растерянности:

— В смысле, как? А, понял. Напиши через «ё», тогда точно начнут останавливаться. А пока мораль тебе читают, глядишь, что-то и продашь…

***

— Вишню берите! Своя, утром собранная! — звучит на выходе из метро по дороге к рынку «Заходні». — Последняя уже, больше своей не будет.

— Так она ж кислая, — полувопросительно-полуутвердительно замечает проходящая мимо дама офисного вида.

— Вы попробуйте, потом говорите, — обижается продающая сторона, — у меня вся темная, спелая, ягодка к ягодке!

На призыв откликается пожилой мужчина, после первой же пробы кивает: «Сладкая», — и, не торгуясь, забирает все 5-литровое ведро за 30 рублей.

Белые грибы — 25 рублей за килограмм — предлагает только один человек, у других все та же черника, поздняя клубника и восковой спелости початки кукурузы.

На самом рынке по сравнению с прошлыми годами продавцов стало меньше, а цены меняются стремительно, поэтому местные жители советуют приходить утром в будние дни, пока есть не только «лоточники», но и хозяева, которые продают ягоды и овощи с собственных участков.

— Вам если нужны «букеты» (так хозяйки называют набор ароматных трав и листьев для консервирования — С.), то вон в том закутке у хозяюшек берите — у них и укроп ароматный, и чеснок хороший, и листья смородины и вишни чистенькие, ровные, — советует знакомая, которая часто здесь бывает.

И вправду: тут предлагают «букеты» разного объема, уточняя, сколько литров закаток планируете делать, и просят от 1 до 5 рублей.

— Какие у вас красивые огурчики! — восхищается одна из покупательниц у таких сезонных столиков. — Грунтовые же, не из теплицы? Наберите мне килограммчика три, только покрасивей выберите.

— Так они все красивые, а чем больше шукаешь, тем горше нАйдешь, — отшучивается хозяйка, и, кажется, диалект оказывается магической рекламой — за огурчиками по 2 рубля выстраивается небольшая очередь.

В крытом сельхозрынке тоже оживленно. Огурцы, в зависимости от целей и запросов — в салат или на заготовки — можно найти от 1,5 до 3,5 рублей — «эти для консервации, крепкие, ничего с ними никогда не взрывается», уверяют фермеры.

Помидоры — красные, малиновые, желтые, черные — от 2,5 до 6,5 рублей. Подешевела и зелень — укроп и пзеленый лук можно найти от 70 копеек за 100 грамм, а также кабачки — от 1,5 рублей кило.

— Мне любимых столинских дайте на 15 рублей, чтоб зятю нести было тяжело, а есть — вкусно, — просит у семейной пары торговцев бойкая старушка.

Кто-то из очереди подшучивает:

— А что, есть разница, столинские огурцы или пинские на закуску пойдут?

— В этом деле все важно, — улыбается та, — и чтоб огурцы правильные, и крышки хорошие, и банки без трещинок, и, главное, секретный ингредиент не забыть добавить.

— 100 грамм? — живо интересуется сосед по очереди.

— Да конечно ж. С любовью готовить надо, тогда все будет вкуснее и полезнее, чем магазинное!

Пока хозяйки бойко спорят, какой сорт и вид помидор лучше подходит для маринования, а какой — только в лечо («не смешите мои тапки, кто же «сливки» консервирует!»), удивляемся тому, что морковь и свекла нового урожая упорно держатся в цене — от 2,5-3 рублей.

Не сдает позиций и черешня — даже откровенно переспелые молдавские ягоды дешевле, чем за 10 рублей, продавцы отдавать не хотят, уверяют, мол, сладкая, вкусная и последняя в сезоне.

— Да и пусть последняя, — ворчит одна из покупательниц, — что в ней толку-то. Ни на варенье, ни на компот, разве что так поесть, и то дорого.

— Ну что вы все закатками меряете, — возражает продавец, — а для души? Надо же чем-то себя порадовать в наше сложное время.

— Для души я у окошка сяду и буду на герань любоваться, — не сдается женщина. — Время всегда непростое, но с закатками точно не пропадешь. А черешня ваша до зимы ни в каком виде не доживет. Не то что слива — хоть вари, хоть вяль, хоть морозь — и в два раза дешевле.

Присматриваемся — почти так и есть. За красные круглые сливы просят 3 рубля, за большие синие — от 4,5, за чернослив — 5,5-6,5. Неудивительно, что некоторые берут его сразу по несколько килограммов и на бегу перебрасываются рецептами варенья, «пока сахар в магазинах снова не пропал».

Однако многие лишь прицениваются и отходят, обсуждая между собой, что нужно дождаться осенних сельхозярмарок, а уж там все сразу купить — и картошки мешками, и капусты на засолку, и белорусских слив и яблок, перца, тыквы, томатов.

— А будут ярмарки-то? — вслух сомневается кто-то из торговцев.

— Будут, куда денутся. Хоть в чем-то у нас стабильность, — кивают пенсионеры.

***

Рынок в соседнем микрорайоне гораздо меньше и конкуренция тут невысока, поэтому продавцы здесь зазывают покупателей без огонька, с ленцой — что-то вроде «куда вы денетесь», а цены примерно на 1-1,5 рубля выше, чем в предыдущей локации.

— Давай возьмем помидорчиков! — рассматривает крупные томаты один из редких покупателей.

Девушка рядом всматривается в ценник, и увидев приписку «Херсонские», вздрагивает:

— Нет, пап, давай еще посмотрим, я на другом лотке видела подешевле и разные.

Женщина возле соседнего торговца лаконично указывает на абрикосы:

— Крым, Молдова?

— Обижаете, — Узбекистан! — уверяет тот.

— Тогда мне килограмма три колеровочек, очень они на варенье хороши.

В одном месте «некондиционные», мелкие и кривые огурцы, продают за рубль, и это почему-то очень умиляет мужчину, ожидающего, пока супруга выбирает другие овощи:

— Уж и не помню, когда такие цены видел. Сейчас что ты в магазине на рубль купишь? Хлеб — и то не всякий. И соль уже не любую.

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