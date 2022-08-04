«Эрдоган просто улыбнулся» 4.08.2022, 10:52

В истории с производством Bayrakar в России поставлена точка.

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Турция остается надежным партнером в реализации стратегически важных для Украины проектов. Об этом он сказал в интервью «Радио НВ» 2 августа, комментируя историю с желанием России участвовать в производстве Bayraktar.

Он напомнил, что генеральный директор компании Baykar Makina, которая производит беспилотники Bayraktar ТВ2, Халук Байрактар еще до возникновения идеи «сотрудничества» заявлял, что «они не будут никогда поставлять в Россию никаких Bayraktar».

После этого президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что президент РФ Владимир Путин предлагал такое сотрудничество, «но не было никаких обещаний или обязательств", обратил внимание Боднар.

«Спикер Эрдогана Ибрагим Калын разъяснил, что это был как упрек полушутя от Путина, на что Эрдоган просто улыбнулся. Позже были разъяснения от председателя Государственного агентства по оборонной промышленности, что никакой работы по оборудованию производства Bayraktar или других летательных аппаратов между Россией и Турцией не ведется», – рассказал посол.

Он добавил, что этот вопрос содержит «определенный эмоциональный элемент», но для Украины важно, чтобы Турция была «надежным партнером в реализации тех проектов и направлений сотрудничества, которые для нас стратегически важны".

«И она по сей день таковой остается», – заверил Боднар.

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