Ученые оценили шансы мужчины прожить дольше женщины 4.08.2022, 10:58

Объяснение может лежать глубоко в области биологии.

Ученые из Сидданского университета в Дании провели анализ, охвативший период с 1751 по 2020 год и 199 популяций на всех континентах нашей планеты, чтобы установить половые различия в продолжительности жизни на основе вероятности того, что мужчина проживет дольше женщины. Результаты опубликованы в журнале BMJ Open, сообщает Naked science.

Статистика и многочисленные предыдущие исследования показали, что представительницы так называемого слабого пола живут в среднем на пять-шесть лет дольше, и уже к 85 годам на каждых четырех мужчин приходится примерно шесть женщин. В возрасте 100 лет это соотношение составляет более двух к одному, а к 122 годам — мировому рекорду по продолжительности жизни — счет равен 1:0 в пользу женщин.

Как предполагали специалисты, мужчины умирают раньше из-за многочисленных трудностей и стресса, хотя не то чтобы женщины лишены таких проблем. Но они, вероятно, имеют более здоровые привычки, меньше курят и пьют, правильно питаются. Нельзя исключать и того, что объяснение лежит глубоко в области биологии: многие ученые считают, что на процесс старения влияет комплекс крошечных дефектов, например повреждение ДНК, или наличие второй X-хромосомы, или дело в уровне тестостерона.

Однако, все оказалось иначе, когда авторы новой работы взяли за основу для сравнения не ожидаемую продолжительность жизни — число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения рожденных в конкретный год, если в течение жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте оставался таким, как в год, для которого вычислен показатель, — «статистику выживаемости», оценивающую вероятность того, что человек из популяции с высоким уровнем смертности переживет кого-то из популяции с низким уровнем смертности.

«В случайных парах, состоящих из новорожденного ребенка мужского пола и новорожденного ребенка женского пола, вероятность того, что первый переживет вторую, колебалась от 25 до 50 процентов почти за все годы, начиная с 1751-го, и практически во всех популяциях», — пишут исследователи. В некоторых случаях этот показатель был даже выше: в Исландии 1891 года, в Иордании в 1950-1954-х, Иране в 1950-1964-х, Ираке в 1960-1969-х, Бангладеш, Индии и на Мальдивах до 1985-го, в Бутане 1995-2010-х.

Следовательно, за последние более чем 200 лет один-два мужчины из каждых четырех пережили женщин. Вероятность оказалась выше в государствах с низким и средним уровнем дохода, в то время как в развитых странах она падала до 1970-х годов, а затем резко росла во всех популяциях.

В Соединенных Штатах шансы для представителей «сильного пола» прожить дольше оценили в 40 процентов с 2015 по 2019 год. Причем тут роль сыграли семейное положение и уровень образования: мужчины с вероятностью в 39 процентов обгоняли женщин по продолжительности жизни, если были женаты (иначе показатель падал до 37 процентов), в 43 процента — если окончили вуз (39 процентов, если они не имели диплом средней школы). Что еще удивительнее, женатые с высшим образованием имели преимущество перед незамужними, получившими лишь среднее образование.

Тем не менее уровень смертности среди женщин в целом падал быстрее, чем среди мужчин младше 50 лет, особенно в первой половине XX века — в основном из-за снижения младенческой и детской смертности. Известно, что в развитых государствах при рождении мальчики умирают чаще девочек, хотя с 1970-х этот разрыв сокращается.

Помимо этого, ученые подтвердили, что мужчины в 20-30 лет больше подвержены несчастным случаям и риску быть убитым. К тому же они чаще пьют и курят, вследствие чего к 60 годам у них возрастает вероятность развития рака. «Пусть ожидаемая продолжительность жизни мужчин, как правило, ниже, чем у женщин, а уровень смертности обычно выше в любом возрасте, у них есть значительный шанс пережить женщин. Эти результаты бросают вызов сложившемуся мнению о том, будто мужчины живут не так долго, как женщины, и обнажают более тонкое неравенство в продолжительности жизни между полами», — подытожили исследователи.

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