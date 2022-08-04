Агнешка Ромашевская-Гузы: Все причастные к нарушениям прав человека в Беларуси должны попасть под санкции 4 4.08.2022, 11:13

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Агнешка Ромашевская-Гузы

Фото: Agencja Gazeta

Почему они остаются безнаказанными?

Гомельский областной приговорил журналистку польского телеканала TVP Ирину Славникову к пяти годам колонии. Коллеги политзаключенной провели возле представительства Еврокомиссии в Варшаве пикет в знак солидарности с Ириной и со всеми журналистами, лишенными в Беларуси свободы. Директор «Белсата» Агнешка Ромашевская-Гузы призвала ЕС ввести санкции против всех причастных к приговорам в отношении белорусских политзаключенных:

— До сих пор Евросоюз не наложил санкции и запреты на въезд лиц, ответственных в Беларуси за нарушения прав человека.

Каждый судья и каждый прокурор, каждый следователь или милиционер, который отвечает за тюрьмы или преследования людей, должен автоматически под них подпадать.

Это никак не влияет на чьи-то интересы и экономику. Это простое действие, проще пареной репы, его легко сделать. Возможно, это мало что изменит, но это должно быть сделано из простого человеческого чувства справедливости.

Почему те люди, которые мучают других нечеловеческими условиями и крадут у них жизнь, должны оставаться безнаказанными?

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