Из Припяти выловили двухметрового сома 8 4.08.2022, 11:17

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Это рекорд среди выловленных в нынешнем году в Беларуси рыб.

На Припяти под Петриковом отец и сын, приехавшие порыбачить из Гродненской области, выудили сома рекордных размеров — ранее они о такой большой добыче и не помышляли, рассказывают «Петрыкаўскія навіны».

Чудовищных размеров рыбину вытащили из Припяти отец и сын — два Дмитрия Гукало, которые приехали из Гродненской области. По признанию мужчин, порыбачить на сома они решили впервые — до этого ловили более мелкую рыбу. Первая же попытка обернулась успехом, да еще каким: длина трофейного сома — более 2 метров, вес — свыше 40 кг.

Похоже, сом из-под Петрикова пока идет на рекорд среди выловленных в нынешнем году в Беларуси рыбин. Напомним, недавно из Припяти вытащили еще одного огромного сома, который, по оценке удачливых рыбаков, потянул минимум на «тридцатку». Но обоим трофеям далеко до пойманного на Волге в российского Ульяновске сома массой 105 кг и длиной почти 2,5 метра. А тот в свою очередь не может тягаться с крупнейшей в мире пресноводной рыбой — 300-килограммовым скатом, которого достали из реки Меконг на территории Камбоджи.

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