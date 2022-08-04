Из-за потерь в десантных войсках РФ больше нет полноценных БТГр 7 4.08.2022, 11:30

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В бои на Херсонщине хотят бросить штурмовые группы.

В воздушно-десантных войсках (ВДВ) России больше нет полноценных батальонных тактических групп (БТГр). Причиной стали большие потери путинской армии на войне против Украины.

Поэтому в своих наступлениях в Херсонской области оккупанты будут использовать штурмовые группы. Об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк.

По его словам, российские воздушно-десантные войска переходят на новую упрощенную структуру из-за невозможности компенсировать потери.

«Все БТГр переформатированы в штурмовые группы численностью до 200 военнослужащих. Именно такими группами планируют проводить наступательные действия в Херсонской области», – отметил журналист.

Ранее отмечалось, что в районе временно оккупированного Херсона российские войска не успевают восполнить потери личного состава, хотя и перебрасывают туда дополнительные силы. Украинские военные активно работают на этом направлении, а логистику ВС РФ нарушил выведенный из строя Антоновский мост.

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