Работники Минского тракторного завода массово увольняются

Работники Минского тракторного завода массово увольняются16
- 4.08.2022, 11:28
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Одной из причин стали низкие зарплаты.
Минский тракторный завод (МТЗ) столкнулся с массовыми увольнениями.
Причиной этого стали низкие зарплаты, рассказывает читатель телеграм-канала «Баста!»:
«Сегодня общался с работником МТЗ. Он увольняется. Зарплаты очень низкие.
С завода уходят профессионалы, а молодые работать не хотят... Они либо спят, либо сидят в телефоне. За копейки у молодежи нет мотивации работать или узнавать что-то новое».