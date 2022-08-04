Работники Минского тракторного завода массово увольняются 16 4.08.2022, 11:28

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Одной из причин стали низкие зарплаты.

Минский тракторный завод (МТЗ) столкнулся с массовыми увольнениями.

Причиной этого стали низкие зарплаты, рассказывает читатель телеграм-канала «Баста!»:

«Сегодня общался с работником МТЗ. Он увольняется. Зарплаты очень низкие.

С завода уходят профессионалы, а молодые работать не хотят... Они либо спят, либо сидят в телефоне. За копейки у молодежи нет мотивации работать или узнавать что-то новое».

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