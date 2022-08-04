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В Мьянме родился редкий белый слон с необычными глазами и спиной

  • 4.08.2022, 11:35
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В Мьянме родился редкий белый слон с необычными глазами и спиной

Древние азиатские правители тратили на них огромные деньги.

В западной части Мьянмы родился редкий белый слон. В этой буддисткой стране это считается хорошим знаком. По данным газеты Global New Light of Myanmar, младенец родился в западном штате Ракхайн и весит больше 80 кг, а его рост составляет около 70 см, хайтек «Хайтек».

На кадрах, опубликованных государственным телевидением, видно, как малыш следует за своей матерью к реке, как его моют смотрители, а затем он кормится. Имя слоненку пока не выбрали.

Мать — 33-летняя Зар Нан Хла — содержится на лесозаготовительном предприятии Мьянмы в штате Ракхайн. У новорожденного слоненка семь из восьми характеристик, которые присущи редким белым слонам.

Речь о глазах «жемчужного цвета», необычной форме спины, цвете шерсти, характерной форме хвоста, узорах на коже. Также у белых слонов «пять когтей на передних лапах, четыре — на задних и большие уши», — сообщает газета.

Исторически сложилось так, что белые слоны считались чрезвычайно благоприятными в культуре Юго-Восточной Азии, и древние правители региона приобретали их столько, сколько могли, чтобы увеличить свое состояние. Но огромные затраты на содержание животных в должной роскоши породили современное выражение в местной культуре, согласно которому «белый слон» — это бесполезная, хотя и красивая вещь.

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