«Привозили по несколько жменей золота» 4 4.08.2022, 11:58

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Сотрудники ломбардов рассказали, кто их клиенты и что они сдают.

Некоторые белорусы жалуются, что им не хватает денег на самые элементарные товары и даже продукты. Иногда, чтобы свести концы с концами, наши соотечественники вынуждены продавать или сдавать под залог ценные и дорогие вещи. Сотрудники ломбардов рассказали «Зеркалу», как работают, кто их клиенты, что люди отдают в залог, чтобы получить микрозайм, и выкупают ли они свое имущество.

«Слышу, что мы, сотрудники ломбардов, — мошенники и барыги»

Несколько лет Федор (имена героев статьи изменены) работает в столичном ломбарде, входящем в большую сеть. Расположен он не в очень проходном месте, но клиентов хватает. Есть люди, которые ходят постоянно именно к Федору, с некоторыми парень может даже по-дружески поболтать.

— Клиентура разная. Конечно, есть зависимые от алкоголя и разных веществ люди, которые приходят с тремором и только и ждут, чтобы сдать хоть за сколько свой товар, а потом бегут за бутылкой в магазин, расположенный неподалеку. Регулярно это наблюдаю, — рассказывает Федор. — Но большинство клиентов — совершенно обычные, приличные, нормально одетые люди. Возраст разный: от молодежи до пенсионеров.

Федор неоднократно слышал от своих знакомых, что ходить в ломбард — очень стыдно, но сам он так не считает, потому что уверен — ситуации у людей бывают разные.

— В 60−70% случаях мне приходится выслушивать от клиентов их истории, в которых они рассказывают, почему сдают изделие. Кому-то нужны деньги, но в банке человек их получить не может, или кто-то просто хочет избавиться от предмета, но возиться с его продажей он не готов. Бывали случаи, что людям не хватало денег на отдых, также на «крузаках» приезжали предприниматели — привозили по несколько жменей золота. Увы, есть случаи, когда люди закладывают вещи, чтобы купить себе продукты. Но такое было всегда, не только сейчас.

Парень заметил, что для ломбардов есть пиковые месяцы, когда хорошо идет и сдача вещей и их покупка. Как правило, много вещей люди несут в декабре, перед Новым годом. С января и до весны — затишье, а с марта народ снова «просыпается».

Товары в ломбард сдают разные. В первую очередь это драгоценные металлы, чаще всего золото, приносят гаджеты — мобильники, ноутбуки, планшеты. А также электрический строительный инструмент — болгарки, дрели, шуруповерты. Некоторые вещи сдают и выкупают по несколько раз. Вообще, сеть ломбардов, где работает Федор, расширяет перечень товаров, за которые они могут дать микрозайм. Начали принимать даже крупную бытовую технику и автомобили (но только те, у кого есть место для их хранения). Но есть вещи, которые у человека не примут.

— Например, не возьмем электрическую зубную щетку, одежду, обувь. Ну, куда мы это разместим, как продадим, если хозяин не выкупит свою вещь? Не берем «залипухи», позолоченные изделия. Как-то человек принес золотые зубные коронки, внутри — натуральные зубы. Он признался, что умер кто-то из его родственников, и он плоскогубцами выдрал изо рта умершего эти коронки, потому они так и выглядят. Объяснял ему: я такое не беру — несите сперва к ювелиру, пусть он отделяет золото, только тогда ломбард примет лом.

Бывает, человек приносит вещь явно краденную, например, с инвентарным номером. Федор говорит, что такие предметы он не принимает, чтобы потом не было проблем. Просит такого клиента покинуть помещение, но милицию не вызывает, потому что не хочется заниматься разбирательствами.

Когда Федор отказывает принимать у людей товар, то некоторые начинают возмущаться, даже пишут жалобы в книгу отзывов. Бывает, жалуются и те, кто приходит забирать свою вещь. В этом случае человек должен возвратить деньги с набежавшими процентами — именно этот «плюсик» вызывает возмущение.

— Очень часто слышу, что мы, сотрудники ломбардов, — мошенники и барыги. А в чем мы виноваты? Я ведь всех предупреждаю о размере процента за пользование деньгами, он же прописан в договоре. Люди читать не любят, а потом начинают кричать. Помню, одна женщина не только жалобу написала, но еще и вызвала на меня милицию, мол, обманули.

Драгметаллы, которые в отведенные сроки не выкупили хозяева, ломбард сдает государству, остальной товар продает, в том числе через интернет. Как правило, накрутка на такие вещи до 40%, но расходятся они хорошо. Для своих знакомых Федор ценный человек, они часто просят у парня сообщить, если будет вещь, которая им очень нужна, чтобы выкупить. Стоимость выходит ниже рыночной.

Каждого клиента проверяют по списку КГБ — чтобы не финансировали террористическую деятельность

Минчанин Олег, так же как и Федор, работает в сетевом ломбарде в столице. Он заметил, что клиентов за последние годы у них стало меньше, это он связывает с тем, что еще лет пять назад отменили обязательное лицензирование для этого вида деятельности, из-за этого ломбардов стало гораздо больше.

— Прошлый год был очень плохой по выручке, в этом году вроде получше. Люди к нам ходят всякие: есть алкаши, которые носят болгарки и древние телефоны, берут за них по 20−30 рублей, есть и солидные люди, которые сдают красивые и дорогие золотые изделия и получают 1000 рублей, — говорит Олег. — Количество невыкупленных вещей и золота у нас не очень большое — до 20%, в основном люди всё забирают обратно.

Бывало, что клиенты приносили необычные товары и требовали за них заплатить. К примеру, один человек очень ценил веретено и пластмассовый гребень, которые ему завещала прабабушка. Но бывает и эксклюзив — как-то клиент принес царские золотые монеты.

— В нашей работе появился необычный нюанс, навеянный теперешним положением в стране, — сейчас все белорусские ломбарды и банки участвуют в «вычислении операций, направленных на финансирование террористической деятельности» (это предусмотрено постановлением Нацбанка № 366. — Прим. ред.). На сайте КГБ есть список, и мы должны каждого клиента по нему проверить.

Максим, который работает в ломбарде в Молодечно, также отмечает, что наплыва людей у них сейчас нет. Это может быть из-за того, что рядом находится еще пять ломбардов — люди смотрят, где меньше процент за займы, и идут туда.

— Контингент у нас, наверное, как и везде: от пенсионеров до алкашей. Кому-то не хватает на жизнь, на лекарства или на бутылку, а кто-то берет деньги, чтобы оплатить кредит. У каждого своя история.

Постоянные клиенты ломбарда берут займы до зарплаты, потому что на месяц средств не хватает.

— Ждем, что в августе добавятся мамочки, которым не хватает денег собрать детей в школу. Клиенты при разговоре озвучивают, что жизнь с каждым днем становится все труднее — цены растут не по дням, а по часам.

«Золотые» клиенты ломбардов — ассенизаторы

Работник столичного ломбарда Денис говорит, что их цель — сделать так, чтобы свои вещи люди выкупили обратно, заплатив при этом процент за пользование деньгами, поэтому они дают людям дополнительное время.

— Я заметил, что среди наших клиентов появилось больше адекватных людей. Раньше в большинстве были алкоголики, сейчас их осталось процентов 20, — говорит парень. — Приносят иногда очень дорогие вещи. Как-то мужчина сдал цепь из золота 585 пробы весом 70 грамм. За нее ему выдали 5862 рубля. А потом он эту цепь выкупил.

Часто в ломбард стали заходить мамы с детьми от трех до десяти лет. В большинстве случаев эти женщины сдают изделия из драгметаллов, очень много обручальных колец, причем они их не выкупают.

— Серебра сдают мало. Его вообще нет смысла сдавать — ломбарды принимают его от какого либо внушительного веса, грамм 30, да и стоит оно копейки, самая высокая 925 проба — 1 рубль 62 копейки за грамм.

Денис больше других его коллег рассказал о необычных клиентах. Среди них есть ассенизаторы. Вот, говорит, где настоящая «золотая» работа. После откачки цистерны они перебирают то, что осталось на дне, и часто находят ювелирные изделия.

— Алкаши приносят всякий шлак. Тащат откуда-то мобильники Nokia 3310 и старые калькуляторы. Недавно был «эпик» — дед принес электрический вибратор. Конечно же, мы такое не принимаем. Прогнал его, так он еще и обиделся.

Кстати, Денис тоже припомнил «список террористов» от КГБ, правда, сказал, что по факту «в него никто не смотрит», а запомнить наизусть фамилии нереально: «Там же под 900 человек!».

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