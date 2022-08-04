Фельштинский: Путин скрывает свою настоящую мать из Грузии 14 4.08.2022, 12:10

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Юрий Фельштинский

Фото: Charter97.org

Историк рассказал о скандальном расследовании.

Президент России Владимир Путин может врать о своих настоящих родителях. Есть данные о том, что настоящая мама российского диктатора жила в Грузии, а все обстоятельства своего детства Путин скрывает.

Автором публикации о якобы настоящей матери президента России является пресс-секретарь убитого лидера Чечни Джохара Дудаева – Ибрагимов.

Об этом американо-российский историк Юрий Фельштинский рассказал в интервью Наташе Влащенко.

В публикации 2000 года говорится, что в Грузии нашли Веру Путину, которая утверждала, что родила будущего российского лидера от безработного Платона Привалова из города Ачора Пермской области. Последний был пьяницей.

По словам Веры, она с маленьким сыном оказалась в грузинском селе Метехи, где вышла замуж за грузина Осепашвили и родила еще детей. Женщина рассказала, что сын Владимир был отправлен на Урал к ее родителям. Там парня отдали в интернат, а вскоре усыновили.

Ибрагимов в своей публикации писал, что Путин не хочет признавать свою родную мать, невзирая на многочисленные доказательства его происхождения.

После публикации расследование обросло скандалами. Фельштинский рассказал, что с этим связана катастрофа, в которой 9 марта 2000 года погиб журналист Артем Боровик. Его якобы убили из-за того, что у журналиста были материалы расследования Ибрагимова.

«Это была операция по устранению Боровика из-за того, что он планировал опубликовать сенсационный материал о матери Путина. И никто не знал, что в этом интервью будет», – сказал историк.

Он также рассказал, что Боровик летел на встречу с Ибрагимовым в Грузию, чтобы получить пленку, на которой была запись интервью с Верой Путиной. В конце концов, материал был опубликован коллегами Боровика уже после его смерти и после выборов президента РФ.

Фельштинский также обратил внимание на некоторые нюансы с Верой Путиной.

«Интервью было плохо записано с точки зрения журналиста – Ибрагимов не задал нужных вопросов, не попросил показать паспорт, детские фотографии Путина, очевидные вещи. Однако в 2000 году он написал книгу о биографии президента России. Там была распечатка интервью с Путиной», – сказал историк.

В то же время он выразил убеждение, что женщина из Грузии является настоящей матерью российского диктатора. Фельштинский добавил, что в село Веры Путиной наведывались журналисты из Франции и Германии, но после этого не появлялись публикации из-за того, что крайне трудно было доказать родственную связь.

По словам историка, если расследование Ибрагимова является правдой, то Путин на два года старше, чем указано в его официальной биографии.

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