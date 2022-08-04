Как гомельские врачи помогли вывезенному россиянами украинскому подростку вернуться домой 1 4.08.2022, 12:50

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На выписке написали «Слава Украине».

14-летнего Сергея Сорокопуда из деревни Ягодное принудительно вывезли в Беларусь во время активных боевых действий. Парня ранило в плечо, когда он вышел из подвала, где его вместе с семьей и еще более тремястами жителями деревни удерживали российские солдаты в марте. О пути его возвращения домой рассказывают «Суспільне. Новини».

За границу парня еще в марте принудительно вывезли оккупанты. Сергей с семьей 10 суток провел в школьном подвале, куда россияне согнали более 350 жителей деревни. 13-го марта его с сестрой выпустили на поверхность, подышать воздухом и сходить за кипятком. В этот момент за несколько сотен метров упал снаряд.

Обломок разрезал парню спину от плеча до подмышки на 20 сантиметров и сломал два ребра.

«Очень больно было, упал, кровь изо рта шла, отключался почти, но подбежали люди и забрали меня, отвели к русским в медпункт», — вспоминает парень.

Ночь Сергей провел в том же подвале. Парню нужна была операция, поэтому россияне решили перевезти его в полевой госпиталь в село Вишневое.

«Он уже стоял возле машины замотавшись в одеяло в крови. Русские говорят, мы его забираем, говорю как? Я поеду с ним. Они говорят, для тебя места нет, ты никуда не едешь. Мы ему спрятали свидетельство о рождении под одеяло», — говорит сестра парня Алина.

Далее вместе с ранеными российскими солдатами, вспоминает Сергей, его вертолетом транспортировали в Беларусь. Сергей попал в госпиталь для взрослых в Гомеле. Там он пролежал почти месяц. Его мать узнала об этом, когда русские уже отступали из Черниговской области. Из-за нехватки воздуха в подвале женщине становилось плохо, о сыне ей не рассказывали.

Сергея же после взрослой больницы перевели в детскую. Там он провел еще месяц, за это время ему сделали две операции.

«Сначала раскрыли рану. Достали мелкие обломки, потом снова сшили. А вторая операция — это уже пересадка кожи с ноги», — рассказывает парень.

Благодаря сообщению гомельской медсестры в соцсетях, родным удалось найти Сергея и впервые поговорить с ним.

Алина вместе с правоохранителями области начала путь возвращения парня домой. Девушка единственная из семьи могла поехать за Сергеем. Когда были готовы все документы, Алина заболела ветрянкой, возвращение отложилось на две недели.

«Он плакал и я плакала, у нас интернет не ловил, мы по огородам бегали, чтобы поймать, чтобы с ним поговорить. Он — вы бросите меня. Ну как, говорю мы бросим? Мы тебя заберем, подожди. Алину ту зеленкой… вся зеленая, пять раз в день мазали», — вспоминает мама Сергея Светлана.

Начальница отдела ювенальной превенции полиции Черниговщины Оксана Огненко вспоминает, что врачи пошли им навстречу и придержали парня в больнице:

«Мы снова связались с больницей. Нам сказали, что пойдут навстречу еще на несколько дней, подержат его в больнице. Если бы его перевели в санаторий или учреждение интернатного типа, то было бы гораздо труднее оттуда его забрать».

Путь Алины до Гомеля, который от Ягодного за 130 километров, теперь лежал через Польшу до Бреста, затем до Минска. Оттуда уже до Гомеля.

На обратном пути Алина с Сергеем решили рискнуть и попытаться пройти через белорусско-украинскую границу в Волынской области. Оксана Огненко говорит, были готовы к различным сценариям развития событий. Плотно сотрудничали с прокуратурой области и пограничниками.

«Каждый день они нам обновляли информацию, какие могут возникнуть трудности, проблемы и пути их преодоления. И чтобы сказать ей: «все, езжай до границы», надо было еще раз все осмыслить, все риски пересмотреть».

Сестра Сергея Алина вспоминает:

«Мальчика привезли к границе, там мы три часа провели, так как с выпиской было недоразумение, так как там было написано «Слава Украине!». То есть доктор был украинец и он так красиво преподнес все, но не подумал, что на границе, страна агрессор.. Нам сначала не поверили и очень долго все проверяли. Потом пешком 1,5-2 километра шли, там нас встретила служба полиции».

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