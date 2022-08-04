Эрдоган кинул перчатку Путину? 4 Telegram-канал «CYNIC»

4.08.2022, 12:43

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Азербайджан провел операцию «Возмездие» в Карабахе и взял под контроль ряд высот.

Минобороны страны сообщает, что были уничтожены «несколько боевых позиций армянских вооруженных формирований». «Демилитаризация этих территорий и полный вывод армянских вооруженных элементов абсолютно неизбежны».

Иран перебрасывает военную технику ближе к границе с Азербайджаном.

Разбираемся в ситуации.

Азербайджан в очередной раз в одностороннем порядке нарушает режим прекращения огня, тем самым эскалируя «карабахский кризис».

Связано это с тем, что вторая сторона конфликта - Армения - фактически лишена возможности адекватно реагировать на вызовы Азербайджана, действующего по команде Турции.

Турция параллельно активизирует «спецоперацию» в Сирии.

Заметно, что в обоих регионах существенно влияние России. Так, на территории «карабахского гамбита» находятся российские миротворцы, которые взяли на себя обязательство «поддерживать мир и пропорционально реагировать на угрозы»; силы российского реагирования находятся и в Сирии, которую Москва через действия ЧВК считала «своей вотчиной», из которой она «отрезала куски» для внешних договоренностей с крупными азиатскими игроками.

При этом Россия, будучи «лидером» ОДКБ, принимая во внимание обязанность защищать Армению, ни разу не предоставила Пашиняну ни капли помощи для борьбы с Азербайджаном и Турцией.

Затем, как сообщали некоторые представители дипломатических сообществ, анонимизируя свои личные данные, Путин пытался «продать» свое неучастие в войне за Карабах в качестве коллективной уступки Алиеву и Эрдогану.

Оба наличие сделки опровергли, не приняв путинский «жест доброй воли», в результате чего они беспрепятственно совершили еще череду атак на карабахскую зону, не предоставив России никаких преференций.

События в Сирии и Карабахе идут параллельно не случайно:

1) Россия не имеет возможности для диверсификации военных игр: единственное направление, которое Россия способна удерживать, это украинское (и то не на всех фронтах). При этом интенсивное наступление в Украине Россия способна поддерживать только на 1 направлении, скидывая на него оборонные группы из смежных участков фронта.

2) В данных регионах образовался так называемый «вакуум силы». Россия, прежде контролировавшая союзнические территории, вынув из оных военный потенциал, разрушила сеть военно-ультимативного влияния. Теперь та же Сирия находится в условной «зоне нулевого влияния», что невозможно в рамках стратегической борьбы азиатских держав, поэтому в условиях, когда ни руководство Сирии не способно поддерживать суверенитет региона, ни руководство России не может обеспечивать военный «панцирь», влияние в субъекте перетекает к другим игрокам - в данном случае первым вскочил на «танк» Эрдоган, поэтому он сожрет сирийскую зону, из которой вышли российские войска.

Это перераспределение влияния на Востоке будет продолжаться весь период военной агрессии РФ в Украине и продолжится по окончанию войны, пока РФ не сможет восстановить военный потенциал (будем надеяться, что это не произойдет никогда).

Все зоны интенсивного российского влияния будут постепенно ослабляться для поддержания равномерных темпов наступления в Украине, однако подобный частичный или полный вывод войск будет приводить лишь к тому, что зоны российского влияния в Азии будут существенно сужаться.

И ни Эрдоган, ни Алиев не будут воспринимать путинское безразличие как признак договоренности по размену территорий: они знают мироощущение Путина, поэтому такой размен - символ стратегической слабости России, а значит не подлежит договорным обязательствам. Ни Азербайджан, ни Турция никогда не пойдут на сделку с Москвой на условиях обсуждения нынешних побед: Россия потеряла влияние - другие его перехватили.

Закон джунглей.

Так что «сильные игроки» лишь пользуются тем, что региональная держава плодотворно скатывается в региональную клоаку.

И вот эта репутация Путина как предателя военных обязательств полностью разрушила ОДКБ - теперь «военный союз» не действует в принципе.

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