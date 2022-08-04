Четверо политзаключенных заявили об угрозе их жизням 1 4.08.2022, 12:26

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В переданном на волю обращении они поименно назвали ответственных за это силовиков.

Фигуранты так называемого дела Автуховича заявили об угрозе их жизням и здоровью. В переданном на волю обращении они поименно назвали ответственных за это силовиков, пишет Telegram-канал «Позірк», ссылаясь на письмо обвиняемых, которое есть в распоряжении журналистов.

Обращение подписали Владимир Гундарь, Галина Дербыш, Ольга Майорова и Ирина Мельхер.

«Мы заявляем о резком усилении физического и психологического давления на большинство обвиняемых по уголовному делу № 20125030489 (т.н. „дело группы Автуховича“). Очевиден полный развал обвинения, и системе не остается ничего иного, как усилить репрессии», — говорится в документе.

В условии угрозы их жизням и здоровью подсудимые приняли решение назвать имена людей, которых они считают виновными:

▪️ полковник КГБ Воронецкий О. И.,

▪️ следователи Терешенок П. Д., Головач А. Е., Лавренчук, Герасимович,

▪️ судья Филатов,

▪️ прокуроры Рябов В., Герасименко Л.,

▪️ начальник тюрьмы № 1 Казаков П. И. заместитель начальника тюрьмы Станевский С. М., начальник режимного отдела Коршунов В. В.

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